효성, '서울배리어프리영화제' 지원금 전달

효성이 '제11회 서울배리어프리영화제 개막식'에서 배리어프리(Barrier Free) 영화 제작지원금 2000만 원을 전달했다.

올해로 후원 5년 차를 맞이하는 이 사업은 시, 청각 장애로 인한 제약없이 영화를 감상할 수 있도록 영화를 재제작하는 프로젝트이다. 효성의 후원으로 지금까지 '빌리 엘리어트', '심야식당2' 등의 스테디셀러 총 9편의 배리어프리영화가 제작되었다. 또한, 임직원 사회공헌 활동의 일환으로 효성 임직원들이 직접 영화 '드림빌더'의 더빙에 참여했다. 영화 '드림빌더'와 '남매의 여름밤' 오디오 인트로 녹음에도 재능기부활동을 하며 배리어프리영화에 대한 인식도 바꾸고 있다.

한편, 효성은 장애인들도 장벽 없이 문화예술을 향유할 수 있는 사회를 만들기 위해 다양한 후원 활동을 펼치고 있다. 서울문화재단 잠실창작스튜디오 후원을 통해 장애인 작가 12명의 작품 제작비와 전시 지원 및 온누리사랑챔버 오케스트라 후원을 통해 발달장애학생들의 음악 활동도 돕고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr