삼성바이오, 인천 스타트업 실증 지원…로봇장비 국산화 추진

[아시아경제 박혜숙 기자] 삼성바이오로직스가 인천 스타트업의 실증을 지원해 로봇 장비 국산화를 추진한다.

11일 인천경제자유구역청에 따르면 삼성바이오로직스와 에이블랩스는 액체핸들링 로봇 장비를 국산화하기 위해 공동으로 제품 실증에 참여하고 있다. 두 회사는 실증 결과에 따라 제품구매 계약도 진행할 수 있다는 입장이다.

삼성바이오로직스는 지난 9월 인천경제청과 인천테크노파크가 추진하는 실증프로그램에 파트너로 참여하겠다는 의사를 공식적으로 전달했다.

이에 따라 실증사업 대상으로 선정된 에이블랩스에 기술 조언은 물론 제품 성능 테스트에 필요한 원재료 등을 직접 지원한다.

올해 8월 혁신성장유형 벤처기업인증을 받은 에이블랩스는 '인천 스타트업파크 인천경제자유구역 실증 프로그램'에 선정돼 지능형 리퀴드 핸들러(Liquid Handler) 로봇을 실증하고 있다. 이 로봇은 높은 수준의 재현성, 반복성, 정밀성을 갖춘 소형 자동화 장비다.

현재 리퀴드 핸들러는 해외기업 제품에 전적으로 의존하고 있는데, 평균 1억원 이상의 고가의 장비에다 크고 무겁다는 단점이 있다. 에이블랩스는 이러한 외국산 장비들과 성능은 유사하지만, 가격은 절반 이하로 낮춘 제품을 선보여 바이오 장비 시장의 이목을 집중시켰다.

존림 삼성바이오로직스 대표는 "스타트업 육성·지원을 위해서는 글로벌 역량을 갖춘 기업과의 실증을 통한 결과 검증이 무엇보다 중요하다"면서 "앞으로도 송도 바이오산업 생태계 구축을 위해 인천스타트업파크와 적극 협력하겠다"고 밝혔다.

