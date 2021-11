공정위 "남양유업, 자사분유 이용해달라며 산부인과·조리원에 사례비 제공"

매일홀딩스는 의료기기·가구 및 인테리어·광고 등 비용 지원

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회는 산부인과 병원과 산후조리원을 대상으로 자사 분유 이용을 유인하기 위해 저리의 대여금을 제공한 남양유업에게 시정명령 및 과징금 1억4400만원 부과를 결정했다고 11일 밝혔다. 또 물품 등 경제상 이익을 제공한 매일홀딩스(매일유업 지주사)에게 시정명령과 함께 과징금 1000만원 부과를 결정했다.

공정위에 따르면 남양유업은 2016년 8월~2018년 9월 사이 21개 산부인과 병원과 4개 산후조리원에게 2.5~3.0%의 연 이자율로 총 143억6000만 원의 대여금을 제공했다. 이중 6개(산부인과 4개·산후조리원 2개)와는 신규로 계약을 체결해 총 16억6000만원의 대여금을 제공하고, 19개 산부인과·조리원과는 기존에 제공한 총 127억원의 대여금의 계약기간을 연장하면서 기존 이자율(4.2~5.9%)을 2.5~ 3.0% 수준으로 낮췄다.

공정위 관계자는 "남양유업이 총 25개 산부인과 병원 및 산후조리원과 체결한 대여금 계약 이자율(2.5~3.0%)은 당시 연도별 은행평균 대출금리(운전자금대출) 보다 최소 0.50%포인트에서 최대 1.01%포인트 낮은 수준"이라며 "즉, 남양유업은 연도별 은행평균 대출금리보다 20~34% 낮은 이자율을 제공함으로써 산부인과 병원 및 산후조리원에게 경제상 이익을 제공한 것"이라고 말했다.

이보다 앞서 매일홀딩스는 2012년 7월~2015년 11월 기간 동안 16개 산부인과 병원과 1개 산후조리원에게 의료기기·전자제품·가구 등의 물품을 무상공급하거나, 인테리어·광고 등 비용을 지원하는 등의 방식으로 총 1억5903만원 상당의 경제상 이익을 제공했다.

이에 대해 공정위는 2개 분유제조사가 자사 분유의 이용 유인을 목적으로 경제상 이익을 제공한 것은 가격과 품질 등의 정상적인 경쟁수단이 아니고 자신의 제품 설명 및 홍보 등 판촉활동과 직접적인 관련이 있다고 보기 어렵다고 판단했다. 또 상당한 자금력을 통해 장기간 저리 대여금을 제공하거나, 분유 매출액 대비 약 20~30%에 달하는 비용을 산부인과 병원 등에게 제공하는 것은 통상적인 판촉활동 수준을 넘는 과도한 이익에 해당된다고 봤다.

공정위 관계자는 "이번 사건은 국내 분유제조사의 산부인과 병원 및 산후조리원에 대한 리베이트 제공행위가 계속적으로 이뤄지고 있음을 보여 준다"며 "앞으로도 부당하게 고객을 유인하여 경쟁질서를 저해하는 리베이트 제공행위가 발생하는지 여부를 지속적으로 감시하고 적발 시 엄중 제재할 계획"이라고 말했다.

