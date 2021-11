SK바이오팜, 3Q 매출 239억원… 전년 동기 대비 510%↑

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오팜이 6배 늘어난 3분기 매출을 기록했다. 영업손실과 당기순손실은 지속됐지만 손실폭을 줄이는 데 성공했다.

SK바이오팜은 11일 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적을 공시했다. 이에 따르면 SK바이오팜은 올해 3분기 매출 239억5100만원, 영업손실 499억3800만원, 당기순손실 442억7400만원을 나타냈다. 매출액은 전년 동기 대비 510.5% 성장했다. 영업손실과 당기순손실의 경우 손실이 이어졌지만 각각 전년 동기 대비 20.8%, 29.8% 손실을 줄였다. 특히 올해 누적 당기순이익의 경우 177억1900만원으로 전년 동기 1892억9900만원 대비 흑자 전환에 성공했다.

SK바이오팜은 "독자 개발한 뇌전증 신약 ‘세노바메이트(제품명 '엑스코프리)’의 미국 매출 성장세가 지속돼 전년 동기 매출 대비 6배 이상 증가했다"고 평가했다. 세노바메이트는 출시 이후 처방 건수가 꾸준히 증가함에 따라 3분기 매출이 전년 동기 대비 6배 이상 증가한 199억원을 달성했다. 3분기 월평균 처방 건수도 8397건에 달하며 기존 경쟁 약물들의 출시 17개월차 분기 평균 처방 건수를 약 74% 초과하며 빠른 속도로 시장에 진출하고 있다.

SK바이오팜은 현재 세노바메이트의 아시아 임상 3상을 수행 중이다. 적응증 확대를 위해 성인 전신발작과 소아 부분발작질환을 대상으로 다국가 임상도 진행 중이다.

