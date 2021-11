소프트피브이, 3차원 태양전지로 CES 혁신상…‘2년 연속’

응용제품 태양광나무 '솔트리아(SOLTRIA)' 개발·출품

“에너지 독립 통한 제로에너지 시스템 구축 앞장설 것”

[아시아경제 김희윤 기자] 태양전지 전문기업 소프트피브이(대표 안현우)는 세계최초 SMD(Surface Mount Device, 표면실장부품) 형태 3차원 태양전지 기술로 2년 연속 CES2022 혁신상을 수상했다고 11일 밝혔다.

소프트피브이에 따르면 이번 수상은 보유 원천기술의 첫번째 응용제품 태양광나무 '솔트리아(SOLTRIA)'를 출품해 인정받은 것으로 기술의 상용화라는 점에서 의미가 있다.

솔트리아(SOLTRIA)는 ‘솔라트리가 만드는 유토피아세상’을 의미하는 브랜드명으로, 태양전지를 나뭇잎 모양의 투명 PCB(회로기판)에 장착해 나무가 광합성 하듯 태양광발전을 하는 시스템이다. 소프트피브이의 원천기술인 소프트셀(1mm 구형 태양전지)을 센서나 통신칩 등과 함께 투명하고 플렉시블한 나뭇잎 모양 필름기판에 장착해 실제 나무와 동일한 모양으로 만드는 점이 솔트리아의 특징이다.

각 잎사귀에서 만들어진 에너지는 나무뿌리처럼 매설된 대형 축전지를 충전하는 구조로 실제 가로수나 공원수 옆에 설치할 경우 자연경관을 해치지 않고 무한한 태양에너지를 생산·공급할 수 있는 마이크로 그리드를 실현할 수 있다고 회사 측은 설명했다. 이는 기존 사각 불투명 태양전지 판넬로는 구현할 수 없는 기술이다.

에너지독립을 회사의 모토로 태양전지 개발에 나선 소프트피브이는 앞서 2012년 관련 기술의 국내외 특허출원을 마치며 본격적인 준비에 나섰다고 설명했다. 특히 미래 인공지능(AI)과 로봇에게 요구되는 신뢰성 높은 실시간 정보망을 바탕으로 자유롭게 에너지충전이 가능한 시스템 구축은 SMD 태양전지 소프트셀과 센서, 통신칩이 연결될 때 구현할 수 있다고도 덧붙였다.

소프트피브이는 이번 CES2022에 솔트리아(SOLTRIA)에 적용한 투명한 태양전지를 실내측 유리면에 붙여 전력을 생산하는 ‘솔비스타(SOLVISTA)’도 함께 출품했다. 기존 평판형 태양전지는 불투명한 특성때문에 태양광을 가려 부착형으로 발전이 어려운 한계가 있었다. 솔비스타는 투명성을 바탕으로 건물 내 전력수요에 따라 태양전지의 밀도를 조절하거나 멀티레이어(다층구조)로 설치할 수 있어서 심미적 만족도에 효율성을 배가하는 장점이 있다. 회사 측은 ESG나 RE 100과 같은 전세계적 에너지 목표에도 부합할 수 있다고 설명했다.

안현우 소프트피브이 대표는 "제로에너지빌딩(빌딩 내에서 소모되는 전력을 자체적으로 생산)에 최적의 투명유리 태양광발전 모듈을 세계 최초로 선보이겠다는 지난해 약속을 지킬 수 있어 더욱 기쁘다"며 "솔트리아에 적용한 기술은 최근 자동차 선루프에 우선 적용해 전기자동차의 보조전원으로 활용하기 위해 유럽 자동차회사로부터 샘플의뢰를 받고 있는 만큼 에너지 독립을 선도하는 기업으로 기술 개발에 매진하겠다"고 밝혔다.

소프트피브이는 자유로운 디자인과 투명도를 필요로 하는 새로운 수요를 충족하는 마케팅전략으로 유럽과 북미의 중심도시를 공략할 방침이다. 아울러 이번 CES2022 수상을 바탕으로 향후 자율주행을 위한 로드센서망(road-sensor network)이나 웨어러블(wearable) 등 다양한 첨단제품으로 최첨단의 문화적 수요를 충족하는 마케팅을 동반할 계획이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr