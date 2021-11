"호캉스+캠핑" 메이필드호텔 서울, 28일까지 '차박 인 더 가든 시즌2'

[아시아경제 김유리 기자] 메이필드호텔 서울은 오는 28일까지 차박과 글램핑을 동시에 즐길 수 있는 '차박 인 더 가든 시즌2'를 선보인다고 11일 밝혔다.

패키지는 슈페리어룸 1박, 조식 뷔페, 차박 존 이용, 가든 라이브 바비큐 세트 석식, 지프 캠핑 굿즈 텀블러·에코백을 웰컴 키트로 구성했다. 카즈미 에그 텀블러를 선물로 증정한다.

가든 라이브 바비큐 세트는 호텔 조리장이 거의 요리를 마친 뒤 제공해 고객이 직접 바비큐를 완성하면서 행복한 추억을 만들 수 있게 했다. 우대갈비(소), 토마호크(돼지고기), 살치살, 퐁듀, 해물스튜 또는 차돌박이 떡볶이, 새우볶음밥 또는 김치볶음밥 등 다양한 메뉴를 맛볼 수 있다. 커플 메뉴에는 둘만의 분위기를 더해줄 와인, 바샤커피 2잔이 포함된다.

넓은 야외정원과 유러피안 스타일의 호텔 본관이 눈앞에 펼쳐지는 소나무 정원 내 차박존에는 정통 SUV 브랜드 '지프(Jeep)'의 공식딜러사인 프리마 모터스가 제공하는 대표 모델인 '랭글러'와 라이프스타일 픽업 트럭 '글래디에이터', 도심형 대형 SUV '그랜드 체로키' 등이 함께해 고급스러운 분위기 속 안락한 캠핑을 즐길 수 있다고 호텔은 설명했다.

캠핑 브랜드 카즈미의 '아이언메쉬 화로대 테이블'과 '아이언메쉬 키친 테이블', '모션체어', '캐스터네츠 체어', '와이드 블랙코트', '솔리드 에어 튜브 자충매트' 등도 경험할 수 있다.

투숙 기간 수영장과 체련장은 무료로, 사우나와 레스토랑은 각각 50%, 10% 할인된 가격에 이용 가능하다. 자세한 문의는 홈페이지를 통해 할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr