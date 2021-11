[아시아경제 주상돈 기자] 원자력안전위원회는 8일 오후 9시3분께 정상 운전 중 비율차동계전기가 동작해 터빈이 정지됐던 신고리1호기 현장점검 결과 송전 관련 설비고장이 확인됐다고 11일 밝혔다.

이에 한수원은 원자로 수동정지 후 정비할 예정이다.

원안위는 고리지역사무소와 한국원자력안전기술원(KINS) 전문가로 조사단을 구성해 정비작업 현장점검과 정비결과 확인 등 세부 진행상황을 조사할 계획이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr