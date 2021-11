피의자 신상공개 전 사전 통지하고 의견 청취…경찰 지침 개정

9월 경찰청 인권위 권고 수용

신분증 사진 공개 등 포함

국가수사본부가 실질적 '컨트롤타워' 맡을듯

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 피의자 신상공개 결정을 위한 신상공개위원회 개최 사실을 사전 통지하고 대상자의 의견을 듣는 등 관련 지침을 개정한다.

11일 경찰청에 따르면 국가경찰위원회는 최근 전체회의에서 이 같은 내용이 담긴 '피의자 얼굴 등 신상공개 지침 일부개정지침안'을 심의·의결했다.

이번 지침 개정안에는 앞서 9월 경찰청 인권위원회가 피의자 인권보장 강화를 위해 권고했던 내용이 상당수 반영됐다. 당시 경찰청 인권위는 경찰업무와 직접 관련되는 범죄예방과 수사상 목적이 있는 경우에 한해 필요 최소한의 범위에서 피의자의 얼굴 등 신상을 공개하고, 피의자에게 의견진술 및 소명자료 제출 기회를 부여하는 등 절차적 정당성 확보를 권고한 바 있다.

개정안은 먼저 피의자와 변호인에게 신상공개위원회 개최 사실을 통지하고, 이 과정에서 대상자의 의견을 청취하도록 했다. 아울러 신상공개가 결정되면 서면으로 처분 내용을 통지하는 등 피의자 방어권 보장 절차를 마련했다.

또 신상공개가 결정되더라도 호송·송치 과정에서 피의자가 얼굴을 가리는 경우가 있는 만큼 피의자의 신분증 사진을 공개하는 내용도 담았다. 앞서 경찰은 행정안전부로부터 신분증 사진을 공개하는 것은 개인정보 관련 규정에 어긋나지 않는다는 취지의 유권해석을 받아 신상공개 결정 시 신분증 사진을 공개해왔는데, 이를 지침에 담은 것이다. 실제 앞서 9월 신상공개가 결정됐던 전자발찌 훼손 살인범 강윤성(56)의 경우 신분증 사진이 공개됐다.

이와 함께 전국 시·도경찰청별 신상공개 결정을 최대한 균일화할 수 있도록 지침을 통합하고, 경찰청 국가수사본부(국수본)가 실질적인 '컨트롤타워' 역할을 하는 내용도 담겼다. 예를 들어 한 시도청이 특정 사건에 대해 신상공개위원회를 개최하지 않기로 한 경우 국수본이 타 시도 사례, 과거 사건 등과 비교해 개최 여부를 판단해 해당 시도청에 의견을 전달하는 방식이다.

이번 지침 개정과 관련해 국가경찰위는 "피의자 인권을 고려해 피의자 신상공개를 통해서 범죄 예방·재범 방지 등 국민의 알 권리 외의 공공의 이익이 현저히 크다고 인정될 때만 예외적으로 공개하는 방향으로 지침이 수립돼야 한다"며 "법률에 근거해 엄격한 판단 기준 하에서 공개하되, 피의자의 인권을 좀 더 보장할 수 있도록 공개하지 않는 사유를 강화·보완하는 방향으로 실무에 적용함이 타당하다"는 의견을 냈다

한편 올해 경찰에서 신상정보가 공개된 피의자는 총 7명이다. 강력범죄 피의자는 강윤성을 비롯해 제주 중학생 살인사건 피의자 백광석(48)·김시남(46), 인천 노래방 살인사건 피의자 허민우(34), 노원 세모녀 살해사건 김태현(25) 등 5명이다. 다른 2명은 남성 1300명의 나체 영상을 녹화·유포한 김영준(29)과 미성년자 성착취 혐의를 받는 최찬욱(26)이다.

