경북 상주시, “정이품송 아들 나무 심었어요”

왕산역사공원, 태평성대 경상감영공원서 뿌리 내려

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시는 지난 8일 천연기념물 제103호 ‘보은 속리 정이품송’의 아들 나무(子木)를 왕산역사공원과 태평성대 경상감영공원에 각각 한 그루씩 심었다고 11일 밝혔다.

충북 보은군이 2013년에 문화재청 허가를 받아 정이품송의 종자를 채취·발아시켜 길러온 2014년생이다.

수령 7년 된 이 아들 나무는 유전자 검사를 완료하고 상주시가 지난 9월 보은군으로부터 인증서와 함께 분양받았다.

정이품송은 조선 7대 임금인 세조가 속리산 법주사로 향할 때, 어가(御駕) 행렬이 소나무 가지에 걸리지 않도록 스스로 가지를 들어 올린 연유로 ‘정이품(正二品)’ 벼슬을 받았다는 이야기가 전해진다.

김상영 산림녹지과장은 “사철 푸른 기상과 곧은 절개, 굳은 의지의 상징인 정이품송 기운이 방문객에게 전달되길 희망한다”고 전했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr