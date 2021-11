샤오미, 가성비 LTE폰 '레드미10' 출시…24만9700원

[아시아경제 구은모 기자] 샤오미가 LTE 스마트폰 ‘레드미10’을 국내 공식 출시한다고 11일 밝혔다.

가성비를 앞세운 보급형 스마트폰 레드미10은 2.0GHz 옥타코어 미디어텍 헬리오 G88 프로세서를 애플리케이션 프로세서(AP)로 탑재해 빠른 GPU를 활용해 모바일 성능을 끌어올렸다. 디스플레이는 FHD+ 해상도의 대형 6.5인치 화면을 탑재했으며 주사율 90Hz로 원활한 스크린 스크롤과 스와핑이 가능하다.

레드미10은 시리즈 최초로 탑재한 5000만 화소 메인 카메라를 비롯해 800만 화소 초광각 카메라, 200만 화소 매크로 카메라, 200만 화소 심도 센서 등 쿼드 카메라를 지원한다. 레드미10은 사진을 세련되게 편집할 수 있는 스타일리시한 필터와 폭넓은 촬영에 이상적인 파노라마 셀카 모드도 지원한다.

대용량 5000밀리암페어시(mAh) 배터리를 갖췄으며, 18와트(W) 고속충전이 되는 22.5W 충전기가 제공된다. 색상은 카본그레이, 페블화이트, 씨블루 등 3가지 옵션으로 출시된다. 레드미10은 6GB+128GB 단일 모델로 출시되며, 오는 17일까지 예약 판매를 실시한다. 가격은 24만9700원으로, SK텔레콤, LG유플러스를 비롯해 티다이렉트샵, 네이버스마트 스토어 등에서 구매 가능하다.

스티븐왕 샤오미 동아시아 총괄매니저는 “상반기에 공개한 레드미 노트10 시리즈에 이어 하반기에도 국내 고객을 위한 가성비 스마트폰인 레드미10을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 국내 시장 상황을 살피면서 고객 니즈를 파악해 고성능 스마트폰, 히어러블, 웨어러블 기기를 포함한 생태계 제품을 준비해서 출시할 계획”이라고 말했다.

샤오미는 오는 26일 무선이어폰 '레드미 버즈3'와 스마트워치 '레드미워치 라이트2'도 국내 출시한다. 레드미 버즈3는 퀄컴 QCC3040 칩을 탑재했으며, 배터리 수명은 최대 20시간으로 한 번 충전에 최대 5시간 사용 가능하다. 가격은 4만4900원이다.

레드미워치 라이트2는 1.55인치 대형 터치 디스플레이로 건강 상태와 알림, 100개 이상의 워치페이스를 선보인다. 모든 실내 및 실외 활동을 위한 100개 이상의 운동 모드 중에서 선택해 사용할 수 있다. 가격은 7만9900원이다.

