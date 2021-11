디즈니, 스트리밍 서비스 구독자수 증가폭 둔화에 '어닝 쇼크'

[아시아경제 김수환 기자] 디즈니가 넷플릭스와 경쟁하고 있는 자사 온라인 동영상 서비스(OTT) 디즈니+(디즈니플러스)가 3분기에 출시 이후 가장 저조한 가입자 증가 폭을 보였다고 밝혔다. 매출액도 시장의 전망치를 밑돈 것으로 나타났다.

10일(현지시간) 디즈니는 디즈니+가 지난 분기에 210만명의 신규 가입자를 확보하는 데 그쳤다고 공개했다.

이는 팩트셋이 내놓은 전문가 전망치인 1020만명을 크게 밑돈 수치이며, 경쟁사인 넷플릭스의 같은 기간 신규 가입자의 절반에도 못 미치는 수준이다.

넷플릭스는 한국 드라마 '오징어 게임'의 대성공에 힘입어 3분기에 전문가 예상치보다 많은 438만명의 신규 유료 가입자를 확보했다.

10월 초 기준 디즈니+의 총 가입자 수는 1억1810만명이며, 훌루와 ESPN+까지 합친 디즈니의 총 스트리밍 서비스 가입자 수는 1억7900만명으로 집계됐다.

이런 가운데 디즈니의 3분기 매출이 전망치를 하회한 것으로 나타났다.

디즈니 전체 매출은 185억3000만달러(약 21조9600억원)로 지난해 동기의 147억1000만달러보다 증가했으나, 레피니티브가 내놓은 전문가 전망치인 187억9000만달러에는 못 미쳤다.

다만, 순이익은 지난해 같은 기간과 비교해 흑자 전환했다. 지난 분기 순이익은 1억5900만달러(약 1884억원)였다. 지난해 동기에는 7억1000만달러의 적자를 기록했었다.

디즈니는 이어 지난 분기에 코로나19 이후 처음으로 모든 자사 테마파크가 문을 연데 힘입어 테마파크와 상품 부문의 매출이 지난해 동기의 약 2배로 늘어난 55억달러에 달했다고 밝혔다.

한편, 디즈니 주가는 이날 뉴욕증시에서 장 마감후 전거래일대비 4.56% 내려간 166.50달러를 기록했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr