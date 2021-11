이재명, 2030 민심 공략 '가상자산 과세 유예"

"정당성 얻기 어려워" 페북 글

조세저항·현장혼란 우려도

[아시아경제 전진영 기자] 특별검사 도입 등 갖가지 논란에도 불구하고 이재명 더불어민주당 대선후보는 2030 민심 공략 행보에 집중하고 있다. 11일에는 2030 세대가 많이 투자하는 가상자산 관련 정책 공약을 제시하며 청년 표심 끌어오기에 나섰다.

이 후보는 이날 오전 페이스북을 통해 가상자산 과세를 1년 늦추는 내용의 공약을 발표했다. 국회는 지난해 가상자산 소득에 세금을 부과하는 제도를 도입하기로 하고 2022년 1월 1일부터 발생하는 소득에 적용하기로 했다. 그러나 이 후보는 "준비 없이 급하게 추진된 과세는 정당성을 얻기 어렵고, 조세 저항과 현장의 혼란을 불러오게 된다"며 유예 필요성을 주장했다. 그는 "가상자산 공제한도가 너무 낮아 합리적인지 문제를 제기하기도 한다"며 공제한도 대폭 상향 추진도 고려하고 있음을 밝혔다.

이 후보는 이날 오전 국회에서 ‘청년, 가산자산을 말하다’ 행사에도 참석했다. 이 자리는 애초 9일 진행될 계획이었으나 부인 김혜경씨의 낙상사고 때문에 순연된 바 있다. 이 후보는 이날 행사에서 “가상자산 과세 문제는 두 가지가 있다. 첫 번째는 언제부터 할 것인가, 그리고 두 번째는 기초공제 금액 한도 등 세율의 문제”라며 “과세는 주식양도소득세 부과 시점과 맞춰 1년 연기하는 것이 맞다고 생각한다. 그리고 법령개정이 이뤄지는 마당에 250만원부터 과세하는 것이 타당한지도 의문이 든다”고 말했다. 이어 오후에는 저출산 극복을 위한 ‘생명돌봄 국민 운동캠프’ 출범식에도 참석한다.

이 후보는 한미·한중 관계 개선을 위한 외교 행보에도 첫발을 뗐다. 이 후보는 이날 오후 민주당사에서 대니얼 크리튼브링크 미국 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보, 크리스토퍼 델 코소 주한미대사관 대사대리를 만난다. 이어서 싱하이밍 주한중국대사와도 면담을 한다.

