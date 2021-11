[르포]XM3 수출 5만대 달성 르노삼성 부산공장 "재성장 발판"

르노삼성자동차 부산공장 르포

XM3 유럽서 큰 인기 끌며 수출량 증가

르노삼성 재도약 발판 될 것으로 기대

[부산=아시아경제 이창환 기자] "오늘은 수출용 XM3 5만대 제조를 달성한 역사적인 날입니다."

지난 9일 르노삼성자동차 부산공장에서 만난 이해진 르노삼성 제조본부장(부산공장장)은 "XM3 수출이 예상보다 더 잘 되고 있다"며 "르노삼성이 XM3를 바탕으로 재도약 할 것"이라고 말했다.

이 본부장은 "부산공장에서 생산하는 XM3의 상품성과 품질을 유럽이 인정했다"며 "타협 없는 제조 품질이 해외 고객들을 만족시킨 것"이라고 강조했다.

해외에서는 아르카나라는 이름으로 팔리는 XM3는 르노삼성의 대표적인 소형 SUV(스포츠유틸리티차)다. 르노삼성이 글로벌 프로젝트로 직접 개발해서 작년 초 처음 출시했다.

XM3는 지난해 7월 칠레를 시작으로 본격적인 해외시장 공략에 나섰다. 같은 해 12월부터 주력 수출 시장인 유럽으로 선적을 개시했다. 유럽 시장에 본격적으로 판매된지 1년이 채 되지 않았지만 빠르게 수출량을 늘리고 있다.

이 본부장은 "유럽 인기에 힘입어 XM3는 연내 6만대 이상 수출이 가능하고 내년에는 물량이 더 늘어날 것으로 본다"고 전망했다.

"XM3가 르노삼성 재성장 발판될 것"

르노삼성은 XM3의 성공이 회사 재성장의 발판이 될 것으로 기대했다. 르노삼성은 본사인 르노의 위탁 생산 물량이 줄면서 지난해 적자를 기록하는 등 어려움을 겪었다.

부산공장이 제대로 돌아가기 위해서는 연간 최소 15~20만대 가량의 생산이 필요한데 작년에는 11만2171대 생산에 그쳤다. 그러나 XM3 수출 증가를 바탕으로 생산량이 다시 정상화되고 흑자전환에도 성공할 것으로 예상된다.

XM3의 성공은 르노삼성 부산공장의 높은 제조경쟁력이 바탕이 됐다.

르노삼성 부산공장은 1개의 조립 라인에서 4가지 플랫폼의 8개 모델까지 생산이 가능한 혼류생산 방식을 사용하고 있다. 혼류 생산은 차종별 시장 수요 변동에 탄력적으로 대응이 가능해 재고 관리에 유리하다.

다만 한 라인에서 다수 차종을 생산하면서 단일 차량 생산과 비교해 생산성은 생대적으로 낮아질 수밖에 없다. 르노삼성은 최신 자동화 시설과 기술수준이 높은 직원들, 인공지능(AI) 시스템을 기반으로 한 스마트 공정 등으로 이를 극복했다.

실제로 이날 둘러본 제조공정의 상당부분을 로봇이 담당하고 있었다. 차체공장과 도장공장은 100%에 가까운 자동화 공정이 이뤄졌고 조립공장도 물류공급 자동화율이 95%에 달했다.

르노삼성 부산공장은 올해 기준 르노그룹 전세계 20개 차량 공장 중 출하 차량에 대한 불량수(SAVES)가 가장 적었다. 세계 자동차 공장 생산성 지표인 ‘2019년 하버 리포트(Harbour Report)’ 평가에서 부산공장은 전세계 126개 공장 중 종합 순위 6위 오르며 최고 수준 생산성을 입증하기도 했다.

정현무 르노삼성 제조본부 품질 담당은 "르노삼성 부산공장은 제조부터 출하, 시장 등 여러가지 품질 기준에서 그룹내 최고 수준의 경쟁력을 자랑한다"고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr