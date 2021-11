이민준 전남도의원 “학교폭력 문제 모두 노력” 강조

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이민준 전남도의원(나주1·더불어민주당)이 전남도교육청 행정사무감사에서 “매년 늘어나는 학교폭력 예방을 위해 학생, 학부모, 교직원 등 모든 구성원이 노력해야 한다”고 요구했다.

11일 이민준 의원에 제출한 자료에 따르면 올해 9월까지 전남에는 1,523건의 학교폭력이 발생했다. 코로나19로 인해 등교 일수가 줄었음에도 지난 2019년 발생 건수 1,183건에 비해 약 28.7%가 증가했다.

또 올해 학교폭력 실태조사 결과에 의하면, 학교폭력 피해 유형은 ▲언어폭력 41.9% ▲집단따돌림 13.9% ▲신체폭력 12.8%의 비율로 나타났다.

학생들은 이 외에도 강요(5.9%), 금품갈취(6.6%), 사이버폭력(8.3%), 성폭력(4.4%), 스토킹(6.2%) 등의 폭력을 경험한 것으로 확인됐다.

이민준 의원은 “자라나는 학생들에게 학교폭력의 기억은 평생 잊히지 않기 때문에 당사자 간 합의만이 능사가 아니다” 며 “학교폭력 예방 교육, 피해자 심리 돌봄 프로그램, 교원들의 학교폭력 대응 역량 강화 프로그램 등의 대책이 필요하다”고 강조했다.

이어 “학생, 학부모, 교직원 모두가 서로의 인격을 존중하고, 갈등을 조화롭게 해결하는 교내문화 정착에 나서야 한다”고 덧붙였다.

