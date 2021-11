정의용 "왕이 만날 때 요소수 문제 상세내용 보고 못 받은 상태였다"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관이 지난달 29일 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장을 만나 외교장관 회담을 가졌을 때, 요소수 문제에 대해서는 잘 모르고 있었다고 11일 밝혔다.

정 장관은 이날 오전 국회 외교통일위원회 전체회의에서 '왕 위원을 만났을 때 요소수 문제 심각성을 파악하지 못한 상태였나'는 이태규 국민의당 의원의 질의에 답해 "제가 그 이전(문제가 불거지기 이전) 출국했기 때문에 요소수 문제의 상세 내용을 보고받지 못한 상태였다"며 사실상 수긍했다.

정 장관은 요소수 사태가 본격화되는 중이었던 지난달 29일 주요20개국(G20) 정상회담을 계기로 이탈리아 로마에서 한중 외교장관 회담을 가졌지만, 이 자리에서 왕 위원에게 요소수 관련 문제는 전혀 제기하지 않았다.

정부가 요소수 사태 관련 '늑장 대응'으로 비판받는 가운데, 정 장관의 이같은 행보 역시 외교부의 초기대응이 부실했다는 방증이라는 지적이 나온다.

정 장관은 "외교부 뿐 아니라 정부 내 관련 모든 부처가 문제에 대해서 점검 중"이라며 한중 외교장관 회담 전 요소수 관련 보고를 하지 않았던 직원에 대한 엄중 조치가 필요하다는 이 의원의 지적에 "제가 잘 검토하겠다"고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr