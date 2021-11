국민의힘 '선대위 인선' 두고 힘겨루기… 김종인 입김은 어디까지

본부장 등 주요 인사 임명 갈등

총괄선대위원장부터 난항, 김종인 '원톱' vs '투톱'

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘의 선거대책위원회 구성을 둘러싼 혼선이 연일 계속되고 있다. 선대위의 핵심 인사인 총괄선대위원장을 비롯해 공동 선대위원장, 선대본부장 자리까지 누구를 임명할지를 두고 윤석열 국민의힘 후보와 이준석 당 대표, 김종인 전 비상대책위원장 간 생각이 다소 다르기 때문이다.

11일 국민의힘은 최고위원회의를 통해 후보 대변인단에 이양수 의원과 김병민 전 비상대책위원 임명을 의결했지만 주요 인사들에 대한 인선은 여전히 협의 중이다. 이 중 가장 시급한 건 총괄선대위원장 자리다. 김 전 위원장이 유력하게 지목돼 왔는데, 최근 윤 후보 측에서 김병준 전 자유한국당(국민의힘 전신) 비대위원장을 함께 검토 중인 것으로 알려졌다. 윤 후보 측 관계자는 "김종인 전 위원장을 바라는 사람들은 단독 선대위원장이 필요하다는 것이고, 김병준 전 위원장을 원하는 사람들은 공동으로도 가능하지 않겠느냐는 것"이라고 설명했다.

그러나 이 대표는 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 나와 "제가 아는 김종인 전 위원장이면 (총괄선대위원장이) 두 사람인 것은 좀 꺼리지 않을까"라면서 "윤 후보의 김병준 전 위원장에 대한 신뢰가 상당한 것으로 저도 알고 있는데, 그건 후보가 조정해야 하는 것"이라고 밝혔다.

선대위원장 자리를 두고도 다양한 안들이 제시되고 있다. 선대위원장은 적게는 5명부터 많게는 20명에 달하는 인원이 포함될 수 있는 만큼 여러 인물들이 거론된다. 당내 4선인 권영세 의원과 추경호 원내수석부대표, 임태희 전 의원 등이 논의되고 있는 것으로 확인됐다.

또 김종인 전 위원장은 윤희숙 전 의원과 금태섭 전 의원을 영입해야 한다고 요구하는 입장이다. 이들에 대해 윤 후보 측도 큰 이견을 보이지 않고 있다. 권성동 비서실장은 전날 KBS라디오에서 윤 전 의원에 대해 "큰 역할을 부여하겠다는 생각은 갖고 있다"고 했고, 금 전 의원에 대해서도 "합류해주시면 천군만마"라고 호평했다. 다만 직책 등에 대해선 "실무적으로 일을 제대로 해야지 무슨 공동선대위원장 이런 타이틀을 원하진 않을 것"이라고 설명했다.

총괄선대위원장이 임명되기 전까지 한시적으로 비서실장과 대변인단, 공보단 등이 포함된 일종의 ‘대선기획단’ 격의 실무팀이 구성될 것으로 보인다. 윤 후보 측 관계자는 "(이양수·김병민) 대변인 임명은 권실장 체제로 가겠다는 의미"라며 "총괄선대위원장 임명 전까지 실무진급으로 후보가 결정하면 되는 것"이라고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr