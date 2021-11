국회 본회의 열어 곽상도 의원 사직안·셧다운 폐지法 등 처리

[아시아경제 나주석 기자] 여야는 11일 국회 본회의를 열어 곽상도 무소속 의원 사직안을 처리한다. 청소년의 게임 이용을 제한하는 ‘셧다운제’를 폐지하는 청소년 보호법 개정안과 변호사의 세무 업무를 제한하는 세무사법 개정안도 표결에 부쳐진다.

국회는 이날 오후 2시 반 본회의를 열어 곽 의원 사직의 건과 법안 등을 처리한다. 곽 의원 아들은 성남시 대장동 개발 사업을 맡은 화천대유에서 6년 일한 뒤 퇴직하면서 퇴직금과 위로금 명목으로 50억원을 받은 것으로 알려져 논란이 됐다. 앞서 국민의힘은 여론의 부담을 느껴 곽 의원을 출당시켰다. 이후에도 곽 의원 제명 문제를 두고 당 내분 양상이 벌어지자 곽 의원은 자진 사퇴를 선언했다. 그의 사퇴는 21대 국회 들어 윤희숙·이낙연에 이어 3번째다. 아울러 내년 3월 대선과 함께 국회의원 보궐선거가 치러지는 곳은 서울 종로와 서초갑, 경기 안성, 충북 청주 상당, 대구 중·남구 등 5곳으로 늘었다.

본회의에서는 게임산업 규제로 꼽혀왔던 셧다운 제도 폐지 법안 표결이 진행된다. 청소년의 게임 중독 등을 막기 위해 16세 미만 청소년은 심야 시간대(오전 0~6시) 인터넷 게임 제공을 제한하는 내용 등을 폐지하는 것이다. 여야 이견이 없는 만큼 통과가 확실시된다.

변호사에게 세무 대리 업무를 허용하되, 장부 작성 대리와 성실 신고 확인 등 핵심적 업무는 할 수 없게 하는 내용의 세무사법이 표결 절차를 밟는다. 국회에서 격론 끝에 세무사 쪽 손을 들어준 모양새다. 대한변호사협회는 위헌 소송을 제기하겠다며 반발하고 있다.

이외에도 이날 본회의에서는 최재해 감사원장 임명동의안을 포함해 50여 건의 법안이 처리된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr