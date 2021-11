인천TP, 메타버스 전문인력 양성 성과…교육 수료생 절반이 취업

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 추진하는 4차 산업혁명 전문인력 양성사업이 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다.

인천TP는 올해 '혁신성장 청년 인재 집중양성 사업'을 통해 21명의 메타버스 전문인력을 양성, 이 가운데 11명(52%)이 취업에 성공했다고 11일 밝혔다.

최근 5G통신 인프라를 기반으로 포스트 코로나 시대를 이끌 핵심기술로 관심받고 있는 메타버스는 현실 세계와 같은 사회·경제·문화 활동이 이뤄지는 3차원의 가상세계를 가리킨다.

인천TP는 가상·증강현실(VR·AR)과 이를 아우르는 혼합현실(MR) 기술을 다루는 실무 중심의 교육(940시간 과정)을 통해 전문인력을 키워내고 있다.

올해 신청자 77명 가운데 선발된 24명이 6개월 동안 집중적인 VR·AR·MR 분야 실무교육을 받았으며, 팀을 꾸려 기업과 함께 새로운 콘텐츠를 개발하는 프로젝트에 참여하는 등 현장실무 능력을 키웠다.

인천TP는 교육 수료생이 안정적인 직장을 잡을 수 있도록 취업 컨설팅, 모의 면접, 취업역량 강화 특강 등을 지원하고 있다.

인천TP 관계자는 "앞으로 메타버스 관련 산업의 일자리 수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 보인다"며 "'혁신성장 청년 인재 집중양성 사업'을 통해 기업 현장에서 필요한 전문인력을 양성·공급하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr