TIPA, ‘장애인 인식개선 콘서트’ 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 11일 세종에 위치한 TIPA 컨퍼런스홀에서 ‘장애인 인식개선 콘서트’를 개최했다고 밝혔다.

이번 콘서트는 직장 내 상호존중 캠페인 활동의 일환으로 마련됐다. TIPA는 올해부터 직장 내에서 상호 존중하고 배려하는 조직문화를 조성하기 위해 전 직원이 참여하는 ‘상호존중 캠페인’을 진행해왔다.

장애인 인식개선 콘서트는 상호 존중 실천과제 10개 중 ‘차별 없이 서로 존중하고 배려하기’, ‘내부직원 상호 보호하기’의 일환이다. 시각장애인 전문 강사가 진행하는 장애인 인식개선 교육을 비롯해 시각장애인 전문 연주단 ‘한빛예술단’의 공연이 진행됐다. 시각장애인과 자연스럽게 직·간접적으로 소통하는 기회 등을 마련해 장애에 대한 편견을 해소하는 시간이 됐다는 게 TIPA 설명이다.

이재홍 TIPA 원장은 “이번 한빛예술단 공연을 계기로 직장 내에서 장애라는 이유로 차별 받지 않고 행복한 직장 생활을 할 수 있도록 조직문화를 개선하겠다”고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr