한은 12일 '2021 통화정책 워크숍' 개최

이종화 고려대 경제학과 교수 주제 발표

이승헌 "글로벌 인플레이션 우려 높아…한은 소통 노력 지속"

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 오는 12일 국내 대학의 거시·금융 담당 교수들을 대상으로 '2021 한은 통화정책 워크숍'을 개최한다고 11일 밝혔다.

코로나19 상황을 감안해 발표자 및 지정토론자 이외의 참가자는 화상회의 방식으로 참여했다.

이번 워크숍에서는 조사국, 금융안정국, 통화정책국 등이 국내외 경제동향 및 통화정책 운영상황에 대해 발표하고, 이종화 고려대 경제학과 교수의 주제 발표 및 종합토론이 진행된다.

이승헌 한은 부총재는 환영사를 통해 "코로나19 확산 이후 각국 정책당국이 시행한 과감한 경기부양 조치들은 위기를 극복하는데 큰 도움이 됐으며, 이후 주요국의 경기가 회복 흐름을 이어가고 있다"고 밝혔다.

그는 이어 "자산가격이 빠르게 상승하고 가계부채가 크게 확대되면서 금융 불균형이 심화되고 있다"며 "최근에는 에너지 가격 상승, 글로벌 공급 병목 등의 영향으로 글로벌 인플레이션에 대한 우려가 높아지고 있다"고 덧붙였다.

그는 마지막으로 "녹록지 않은 경제 여건 하에서 통화정책 정상화의 첫발을 내딛은 한은은 국민의 이해와 신뢰를 바탕으로 다양한 채널을 통해 경제주체들과 소통하고자 노력하고 있다"고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr