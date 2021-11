文대통령 "APEC 청정수소 밸류 체인 구축하자…北, 동북아 산림협력 참여하길"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 국가들이 중심이 된 APEC 청정수소 밸류 체인을 구축하자고 목소리를 높였다. 또 동아시아의 탄소중립 사회 전환을 촉구하며 북한이 '동북아 산림협력'에 참여해 이같은 노력에 동참하기를 촉구했다.

문 대통령은 11일 화상으로 개최된 'APEC CEO 서밋 2021' 기조연설을 통해 "기후위기 대응을 위해 우리는 즉각 행동하고 긴밀하게 협력, 탄소중립 사회로 전진해야 한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 에너지원으로써 석탄과 석유의 역할은 더 이상 지속될 수 없다고 강조하고 태양광, 해상풍력 등 재생에너지 비중을 높일 것을 촉구하는 한편, 역내 연대와 협력, 포용을 강조했다. 또 ▲에너지 전환을 위한 민간과 정부의 포용적 협력 ▲수소경제 생태계 구축을 위한 역내 협력 ▲국경을 넘는 나라 간의 포용 등 APEC과 함께해 나갈 '포용의 방향'을 제시했다.

특히 문 대통령은 미국과 호주, 중국, 일본 등 APEC 국가들이 수소경제 생태계를 구축하기 위해 협력·경쟁하는 점을 언급하며 'APEC 청정수소 밸류 체인'을 제안했다. 문 대통령은 "세계 GDP의 61%를 차지하고 있는 APEC은 수소경제 생태계 구축에 앞장서게 될 것"이라며 "APEC 청정수소 밸류 체인을 구축해, 에너지에 있어서 새로운 아시아·태평양 시대를 열어가길 기대하며 한국도 적극 협력하겠다"고 밝혔다.

한국의 수소경제 사례도 소개했다. 문 대통령은 "한국은 세계 최초로 ‘수소법’을 제정해 범정부 수소경제위원회가 출범했고 기업들도 370억 달러 수준의 대규모 투자에 나섰다"며 "한국은 2050년까지 그레이수소를 블루수소와 그린수소로 100% 전환하고 그린수소 생산을 획기적으로 늘려나갈 계획"이라고 강조했다.

국경을 넘은 탄소중립 포용을 강조하며 북한의 참여를 촉구하기도 했다. 문 대통령은 "에너지 전환과 탄소중립을 위한 우리 모두의 실천 의지와 협력이 더 굳건해지길 바라며, 그 협력에 북한도 참여하기를 기대한다"며 "'동북아 산림협력'에 북한이 참여하는 것은 한반도의 온실가스를 감축하는 것은 물론, 동북아의 평화와 번영에도 기여하게 될 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "산림협력으로 평화를 이룬 다른 나라 사례가 많다"며 "한반도에서도 숲을 공유하고 함께 가꾸며 항구적 평화가 이뤄지길 바란다"고 희망을 밝혔다.

또 한국 정부가 출범 이후 석탄발전소 8기를 조기 폐쇄하고 신규 석탄발전소 허가도 중단하는 등 석탄화력발전과 결별하고 있으며, 기업들 역시 RE100·EGS 경영 등 탄소중립 전환에 적극적으로 나서고 있다고 설명했다.

문 대통령은 "우리가 에너지 전환을 통해 이루고자 하는 ‘탄소중립 사회’는 지속적이고 포용적으로 성장하는 세상"이라며 "세계 최대 지역경제협력체인 APEC의 역할과 책임이 막중하다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr