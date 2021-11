코로나 이후 모든 게 부족해졌다…다가오는 '생활비용' 위기

갑작스런 수요 상승 못 따라가는 공급

석탄·가스·암모니아 등 원료 부족 심각

휘발유, 곡물 가격 등 '서민 물가' 영향 커져

각국 정부, 생활 물가 위기 완화하려 안간힘

[아시아경제 임주형 기자] 현재 국내에 관심이 집중된 요소수 품귀 현상을 포함, 여러 물자들의 공급이 잇따라 부족해지면서 '서민 물가'가 가파르게 치솟을 수 있다는 우려가 커지고 있다. 석탄, 가스, 암모니아 등 원료 부족은 단순히 특정 상품뿐 아니라 일상생활에 필수적인 용역·재화에까지 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 전문가들은 다가올 '생활 비용 위기'를 극복하기 위한 대책이 필요하다고 촉구했다.

◆코로나19 이후 공급 부족 잇따라

물자 부족 현상은 한국만이 겪는 게 아니다. 코로나19 대유행 이후 미국·유럽을 중심으로 봉쇄 조치가 풀리면서 갑작스럽게 수요가 치솟았고, 반면 공급이 이를 따라가지 못하면서 여러 물품들의 품귀 현상이 빚어졌다.

대표적인 사례는 자동차 반도체다. 앞서 자동차 업계는 코로나19 위기 이후 당분간 시장이 침체될 것으로 예상해 부품 주문량을 줄였다. 그러나 예측과 반대로 차 수요가 폭증하자 생산량을 늘릴 수밖에 없었고, 반도체도 당초 예상보다 더 많이 필요하게 됐다.

그러나 반도체는 일반적인 기계 부품과 달리 공정에 수개월이 소요되는 까다로운 제품이다. 결국 공급이 수요를 못 따라가니 품귀 현상이 빚어졌고, 나아가 자동차 산업 전체가 마비되는 상황에 이른 것이다.

품귀 현상은 반도체 등 첨단 산업 제품에서 시작했으나 이제는 일상생활에 크고 작은 영향을 주는 원료로 퍼지고 있다. 앞서 유럽은 천연가스 부족 사태로 에너지 가격 급등을 경험했고, 중국은 화력 발전소를 운영할 석탄이 부족해 전력난에 시달려야만 했다.

국내 경제에도 영향을 끼치고 있는 요소수 품귀 현상도 중국 석탄 부족 사태의 간접적인 영향을 받았다. 요소(암모니아)는 석탄이나 천연가스에서 추출하는 공정을 거치는데, 석탄 부족으로 중국의 요소 생산이 차질을 빚어 수출을 규제하자 한국도 피해를 봤다.

◆물자 부족, 서민 물가 급등으로 이어져

석탄, 가스, 암모니아 등의 품귀 현상은 반도체 부족보다 더 큰 영향을 끼칠 수 있다. 이같은 원료들은 일상생활에 필수적이다 보니 '서민 물가'를 상승시키는 직접적인 원인이 될 수 있기 때문이다.

일례로 암모니아 부족은 단순히 요소수 생산에만 영향을 주지 않는다. 암모니아를 이용해 만드는 비료 또한 생산에 차질을 빚게 되고, 농가의 곡물 수확에도 피해를 줄 수 있다. 요소 부족이 '밥상 물가 위기'로 번질 수 있는 셈이다.

미국 금융 매체 '블룸버그' 또한 최근 낸 기사에서 비료 부족으로 인해 내년 전 세계적으로 작물 수확량이 줄어드는 현상이 나타날 수 있다고 경고하기도 했다.

석탄·가스 가격 급등도 겨울철 전기, 난방 요금과 밀접한 연관이 있다 보니 서민층의 생활고를 심화할 위험이 있다.

◆美·獨 등 선진국도 고물가 신음

국내보다 먼저 공급난을 맞이했던 미국·유럽 등에서는 이미 물가가 가파르게 치솟고 있다. 영국 금융 전문 매체 '파이낸셜 타임즈'(FT)에 따르면 지난 1일(현지시간) 발표된 독일의 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 같은달 대비 4.1% 상승, 29년 만에 최대 상승 폭을 기록했다.

FT에 따르면 독일 내에서는 물가 상승률만큼 임금을 높여 달라는 노동자들의 시위가 연일 이어지고 있다. 독일 캠핑카 제조업체 '카르타고' 직원들은 최근 임금을 4.5% 이상 인상해 달라며 시위를 벌인 것으로 전해졌다.

10일 미 노동부 발표에 따르면, 미국의 10월 CPI 또한 전년 동월 대비 6.2% 상승, 거의 31년 만에 최대폭 급등을 경험했다.

조 바이든 대통령이 이날 직접 성명을 내고 "인플레이션은 미국인들의 지갑 사정에 해를 끼친다. 이 추세를 뒤집는 게 나의 최우선 과제"라며 진화에 나서기도 했다.

바이든 대통령은 물가상승의 주요인으로 에너지 가격 급등 문제를 지목하면서, 백악관 국가경제위원회(NEC)와 연방거래위원회(FTC)에 관련 대책 및 조치를 할 것을 주문했다.

영국 매체 '텔레그래프'는 전 세계적인 생활 물가 상승을 두고 '생활 비용 위기(cost of living crisis)'라고 규정하며 "정치인들은 위기가 퍼지는 것을 공포스럽게 지켜보고 있다"라고 질타하기도 했다.

◆각국 정부, 서민층 생활고 완화하려 '안간힘'

각국 정부들은 서민 물가에 영향을 미치는 세금을 감면하거나 보조금을 지급하는 방식으로 '생활 비용 위기' 완화를 위해 노력하고 있다.

앞서 프랑스 정부는 빈곤 가계에 100유로(약 13만6000원)의 지원금을 지급하겠다고 밝혔다. 이 금액은 급등하는 휘발유, 에너지 가격으로부터 서민 계층을 보호하기 위해 쓰인다.

영국 정부 또한 지난달부터 영국 가계가 내는 에너지 부가가치세(VAT)를 5% 감면하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

국내에서도 고유가를 상쇄하기 위한 정책이 추진되고 있다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난달 27일 '제47차 비상경제 중앙대책본부회의'에서 유류세를 앞으로 6개월가량 20% 인하하기로 했다. 오는 12일부터 내년 4월까지 이어진다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr