"봉사로 가끔하던 휠체어 수리, 아예 업으로" 우정선행상 대상에 신동욱씨

고쳐쓴 아들 휠체어, 장애인 친구 물건 고장도 손봐줘

재활협회와 함께 수리봉사…전업 삼아 수리·봉사 병행

"아들 때문에 시작한 봉사, 이젠 나누는 일 자체가 행복"

[아시아경제 최대열 기자] 신동욱(68)씨는 뇌병변장애를 안고 태어난 아들이 특수학교에 들어가던 1992년 망가진 휠체어를 얻어와 직접 고쳐서 썼다. 새 휠체어를 살 형편이 안 돼서였다. 이후 아들의 등하굣길에 같은 학교 친구들의 휠체어를 보고 크고 작은 고장이 생길 때마다 기꺼이 나서 손봐줬다.

1997년 대구시장애인재활협회에서 ‘수동휠체어를 수리해준다’는 공고를 보고 찾아갔다. 사회복지사들이 고치는 데 어려움을 겪는 걸 봤고 이후부터는 협회와 함께 지역복지관을 직접 돌아다니며 휠체어를 수리해줬다. 처음에는 협회와 함께 수요일을 정해 수리봉사를 했는데 망가지는 날짜가 정해져있지 않은 터라 이후부터는 연락을 받는대로 달려나갔다.

과거 하던 식당을 접고 이듬해부터는 휠체어 판매·수리업체를 운영하며 봉사를 다녔다. 휠체어를 탄 이의 옷이 더렵혀지지 않도록 보조장치를 만들거나 저신장증 장애인을 위해 큰 휠체어를 작게 맞춤제작해주기도 했다. 그렇게 23년을 보낸 그를 주변에선 "휠체어 천사"라고 부른다.

신씨는 수리봉사 외에도 열악한 환경에 처한 장애인이 휠체어를 바꿀 수 있도록 교회 900여곳에 기증을 부탁하는 한편 본인이 과거 봉사활동으로 받은 상금을 기부하기도 했다. 그렇게 전한 휠체어·스쿠터·상금만 9200만원 어치에 달한다. 최근에는 가게 밖에 전동휠체어 충전기를 설치해뒀다. 혹시나 밤늦게 길을 가다 휠체어가 방전돼 곤란해할 이들을 위해서다. 무상으로 고쳐준 휠체어는 과거 1만2000대까지 헤아렸는데 이제는 더 세지 않는다. 대구시에서 10년 전부터 수리비를 지원하는 바우처사업을 했는데 사업비가 소진되는 하반기엔 따로 수리비를 받지 않고 고쳐준다.

그는 "어려운 이웃을 보살피며 살면 훗날 아들에게 무슨 일이 생겼을 때 누군가 손을 내밀어주겠지 생각했다"며 "그 마음으로 봉사를 시작했는데 이제는 나누는 일 자체가 행복"이라고 말했다.

신씨는 코오롱그룹 오운문화재단이 선정하는 우정선행상에서 11일 대상을 받았다. 이 상은 선행과 미담을 찾아 널리 알리고 격려하기 위해 2001년 만든 상으로 올해 21회째를 맞았다. 대상 5000만원 등 총 상금은 1억5000만원이다. 재단 이사장은 이웅열 전 코오롱그룹 회장이 맡고 있으며 상의 이름은 이 전 회장의 부친 이동찬 선대회장의 호에서 따왔다. 본상은 노숙인 요양시설에서 35년간 치과진료를 한 보눔덴티스트, 고민을 털어놓는 사람에게 손편지로 위로를 전하는 사단법인 온기, 전국에 하나뿐인 수어퍼포먼스 공연단 조용한 수다 등 3개 팀이 받았다.

봉사현장을 찾아 예우하고 선행의 의미를 되새기기 위해 이웅열 이사장이 직접 찾아가 상을 주고 축하했다. 이날 시상식은 대구남산종합사회복지관에서 열렸다. 이 이사장은 "코로나19에도 불구하고 보이지 않는 곳에서도 아름다운 사랑을 실천하는 우정선행상 수상분이 우리 사회의 주인공"이라고 말했다.

