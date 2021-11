[아시아경제 박지환 기자] 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 150 등락률 +1.19% 거래량 52,016 전일가 12,650 2021.11.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 수젠텍, 베트남에 41억원 규모 코로나 진단키트 공급수젠텍, 47억 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약수젠텍, 베트남 업체에 49억 규모 '신속진단키트' 공급계약 close 은 42억원 규모의 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약을 체결했다고 11일 공시했다.

계약 상대방은 Medaz Vietnam General사이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr