자율車 기술·특허경쟁 치열…국내선 현대차·LG 선두

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “자동차 시장에서 게임체인저는 전기차가 아닌 ‘자율주행’이 될 것이다.” 폭스바겐그룹 헤르베르트 최고경영자(CE0)가 지난 9월 남긴 말이다. 이는 자동차 업계의 자율주행자동차 기술·특허경쟁이 치열하게 전개될 것을 예고하는 말로도 해석된다.

실제 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등은 자율주행차 시장이 세계적으로 2025년 181조원에서 2035년 1313조원으로 성장할 것을 전망한다. 또 국내 시장규모도 2020년 1509억원에서 2035년 26조1794억원으로 연평균 40% 안팎 성장할 것이라는 예측이 나온다.

이러한 흐름 속에서 특허청은 이미 자율차 시장을 겨냥한 완성차 기업, IT기업, 자율주행 부품기업을 주축으로 한 자율주행기술 특허분야의 삼파전 양상이 심화되는 것으로 분석한다.

특히 자율주행차 시장의 급성장으로 글로벌 IT기업이 시장에 신규 진입하면서 기존 완성차 기업과의 주도권 확보 경쟁이 치열해질 것으로 특허청은 내다본다.

현재 자율주행차 기술 관련 특허출원이 활발한 기업은 ▲완성차 분야 도요타·GM·현대차 ▲IT 부문 웨이모(구글의 자율주행 부문 자회사)·애플·바이두·LG·테슬라 ▲부품 부문 엔비디아·벨로다인·모빌아이 등 기업이 꼽힌다.

이중 완성차 기업은 이미 구축된 제조기반을, IT기업은 검색·스마트폰·가전·항법 등 각 기업별 강점을, 부품기업은 핵심부품 기술력을 바탕으로 각기 자율주행차 관련 특허권 확보에 주력하는 분위기다.

특히 IP5(미국·유럽·중국·한국·일본)의 자율주행차 특허출원 규모는 세계적으로 압도적이다.

특허청이 2006년~2020년 IP5의 자율주행차 특허출원동향을 조사한 결과, 완성차·IT·부품 그룹별 17개 선도기업이 IP5 국가에서 출원한 자율주행 관련 특허건수는 총 2만4294건으로 집계된다.

이중 완성차 기업의 특허출원 건수는 1만3280건(55%)으로 가장 많고 IT 기업 5765건(24%), 부품업체 5249건(21%) 등의 순으로 점유율이 높았다.

다만 최근 IT기업과 부품업체의 특허출원 건수가 급증하고 있어 향후 특허주도권이 완성차 기업 그룹에서 IT·부품 그룹으로 넘어갈 가능성이 점쳐진다는 게 특허청의 설명이다.

자율주행차 관련 기업별 다출원 순위는 ▲도요타(5239건) ▲소니(3630건) ▲현대차(3080건) ▲혼다(2844건) ▲포드(2069건) ▲LG(2019건) 순으로 집계된다.

국내 기업 중에선 현대차와 LG가 각 3위와 6위에 이름을 올려 선두 대열에 포함됐다.

이중 현대차는 전통적 완성차 제조사, LG는 IT 기업으로서의 강점으로 현재도 특허권 확보에 적극 나서는 것으로 분석된다. 기업별 특허출원 현황에선 현대차가 2011년~2015년 893건에서 2016년 2020년 2104건으로 2.4배가량 출원건수가 늘었고 같은 기간 LG는 252건에서 1691건으로 6.7배 늘어난 것으로 확인된다.

특허청 자율주행심사팀 이세경 특허팀장은 “미래 자동차 산업은 자율주행, 연결, 공유, 전기차 등 중심으로 변곡점을 맞이할 것”이라며 “특히 자율주행 기술은 자동차와 IT기술이 접목돼 자동차 제조사가 IT기업을 인수하거나 스타트업과 연합하는 등 기업 간 투자·제휴를 통한 파트너십 강화가 두드러질 것으로 예상된다”고 전망했다.

그러면서 “이면에 앞으로는 완성차와 IT기업 간 특허분쟁이 빈번해질 수도 있다”며 “이 같은 상황(특허소송 등)을 염두에 두고 국내 기업은 자율주행기술의 특허 포트폴리오를 강화하는 동시에 핵심특허 보유기업과의 유기적 협력관계를 강화할 필요가 있다”고 조언했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr