공수처 '실세' 여운국, 연수원 동기 윤석열 수사 진두지휘

고발사주·판사사찰 수사 주도

손준성 영장 청구도 밀어붙여

판사 출신 수사경험 없어 우려

수사 성패, 능력 평가 시험대로

[아시아경제 김형민 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보를 둘러싼 의혹들에 칼을 겨눈 고위공직자범죄수사처(공수처). 여운국 공수처 차장이 그 중심에 있다. 공수처 안팎에선 여 차장을 공수처의 ‘실세’ ,‘처장 위의 차장’으로 부르며 그의 행보를 예의주시하고 있다.

여 차장은 윤 후보가 연루된 이른바 ‘고발 사주’와 ‘판사사찰 문건작성’ 의혹 등 수사를 진두지휘하고 있다. 공교롭게도 그는 윤 후보와 사법연수원 동기(23기)기다. 공수처의 수사 전반도 김진욱 공수처장이 아니라 여 차장이주도하고 있다는 말도 있다. 공수처가 조사도 없이 청구했다가 지난달 26일 법원에서 기각된 손준성 대구고검 인권보호관(당시 대검 수사정보정책관)의 구속영장도 여 차장의 작품으로 알려졌다.

법조계 관계자들의 말을 종합해보면, 여 차장은 영장전담판사로 일한 경험을 앞세워 김 처장과 수사팀에 구속영장 청구를 설득했다. 김 처장 등이 영장 발부 가능성이 낮을 것으로 보고 청구 결재를 주저하자 여 차장이 "지금 해야 한다"며 밀어붙였다는 것이다. 그는 수원지법 안산지원(2003~2004년)과 대전지법 천안지원(2000년)에서 3년 간 영장실질심사와 구속영장 발부 여부를 결정하는 업무를 했다. 여 차장의 변호사 시절을 잘 아는 법조계 인사는"세심, 치밀하고 꼼꼼하게 업무를 보는 스타일"이라면서도 "때로는 여우 같은 구석도 있다"고 했다.

여 차장은 제청될 당시만 해도 여권 인사들로부터 "공수처에 맞지 않은 사람"이라는 비판을 들었다. 그가 박근혜 정부시절 국정농단 사건에 연루된 우병우 전 청와대 민정수석의 두 번째 구속영장 심사 당시 변호를 맡은 이력 때문이었다. 세월호 유가족들을 사찰한 기무사 장교들을 변호해 무죄 판결을 받아내기도 했다. 그가 몸담은 법무법인 동인은 이념적으로 편향된 변호사들이 있다는 평가도 나왔다. 하지만 여권의 우려와는 달리, 여 차장은 윤 후보 등 야권을 겨누는 공수처의 칼 다운 행보를 보이고 있다. 판사 출신으로 수사 경험이 없어 여전히 능력에 대해 의심은 계속 받고 있다.

여 차장이 이끄는 수사팀은 고발 사주 의혹에 대한 수사를 마무리할 단계에 접어들었다. 수사의 성패는 곧 여 차장에 대한 평가로 직결된다. 수사팀은 전날 손 검사를 다시 불러 조사했다. 여 차장은 손 검사측 변호인과 따로 면담했다. 추가 소환 등 조사 일정을 조율하고 혐의에 대한 서로 상반된 입장을 재차 확인한 것으로 보인다. 첫 조사때 손 검사측은 여 차장과의 면담을 요청했다가 거부당하자 "방어권을 침해당했다"고 반발한 바도 있었다. 여 차장과 수사팀은 곧 손 검사 등 의혹의 주요 인물들의 신병처리 방향을 결정할 것으로 알려졌다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr