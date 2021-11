예결위 "文 정부 이후 예산안, 부처 요구보다 10兆 이상 커"

예결위 "총액배분·자율편성 취지 퇴색"

"지출한도 운영 내실화 필요" 지적

[세종=아시아경제 김현정 기자] 문재인 정부의 예산안 규모가 각 부처 요구안보다 더 크게 편성되는 사례가 5년 내내 이어지면서 지출한도 운영을 내실화해야 한다는 지적이 국회에서 나왔다. 각 부처의 예산 요구 증가를 억제하는 기능이 제대로 작동하지 않고 있다는 얘기다.

11일 국회 예산결산특별위원회가 발간한 ‘2022년 예산안 및 기금운용계획안 검토보고’에 따르면 2019년도 예산안부터 각 부처 요구안보다 기획재정부가 수정후 확정하는 최종 정부안이 매년 10조원 이상 늘어난 것으로 나타났다.

이런 현상은 2017년도 예산안부터 이어졌다. 2015년의 경우 각 부처 요구안(377조원)보다 최종 정부안(376조원)이 1조원 가량이 적었고, 2016년에는 각각 390조9000억원·386조7000억원으로 4조2000억원 줄여 편성했다. 하지만 2016년에 작성된 2017년도 정부 예산안의 경우 각 부처가 398조1000억원을 요구했고, 정부는 예산안에 400조7000억원을 담아 오히려 요구안보다 2조6000억원 늘렸다.

문재인 정부가 짜기 시작한 2018년도 예산안부터는 매년 취합규모 이상으로 증가했다. 2018년 정부 최종 예산안의 경우 4조5000억원 커졌으며 2019년 이후부터는 매년 10조원 이상씩 커졌다. 2019년 458조1000억원의 부처 요구안이 올라왔고, 최종 정부안 규모는 470조5000억원으로 12조4000억원 더 많았다. 2020년과 2021년 예산안은 각각 14조8000억원, 12조9000억원 늘었다. 문재인 정부의 임기 마지막 해인 2022년 예산안 역시 각 부처에서는 593조2000억원의 예산을 요구했지만, 정부안은 처음으로 600조원(604조4000억원)을 넘어서며 부처 요구안을 11조2000억원 웃돌았다.

예결위는 "정부의 최종 예산안 규모가 각 부처 요구안보다 더 크게 편성돼 부처별 지출 한도 설정과 이를 통한 총액배분·자율편성제도의 취지가 퇴색되는 측면이 있다"면서 "지출한도 운영을 내실화 할 필요가 있다"고 지적했다.

현행 국가재정법에는 기획재정부가 각 중앙행정 기관별·기금별 지출한도를 통보하는 제도를 두고 있다. 기재부는 이와 함께 관련법에 근거해 총액배분·자율편성 제도, 이른바 ‘톱다운’ 예산제도를 운영하고 있다. 그러나 각 부처가 지출한도 내에서 편성한 요구안보다 기재부의 수정을 거친 정부 최종 예산안이 더 커 지출한도를 설정하는 의미가 떨어진다는 것이다.

예결위는 "재정부담을 덜기 위해서는 지출 구조조정이 강화돼야 한다"면서 "각 부처가 부여된 지출한도 내에서 책임성과 자율성을 갖고 우선순위에 따라 예산을 편성하되, 지출한도 이외로 증가하는 예산은 각 부처의 전문성과 기재부의 통제권이 조화를 이룰 수 있도록 운영해 나갈 필요가 있다"고 평가했다.

정부의 지출구조조정 세부 내역이 별도로 관리되지 않으며, 일부는 실질적 지출구조조정으로 보기 어렵다는 지적도 나왔다. 정부가 감액 사례로 제시한 산업은행 출자(금융시장안정화) 사업이 대표적인데, 이는 지난해 실시된 금융안정패키지 프로그램을 위해 정책금융기관에 출자한 것이다. 그러나 당초부터 2020년과 2021년 두 차례만 출자하기로 했으며, 내년에는 편성하지 않을 예정이었다. 계획된대로 사업기간이 끝난 것이지 지출을 구조조정한 사례는 아니라는 얘기다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr