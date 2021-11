울산시, 거주민 불편 해소 사업 확대키로 … 18건 국비 55억원 확보

생활기반·환경문화공모 사업에 투자

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시는 ‘2022년도 개발제한구역 주민지원사업’으로 18건에 국비 55억원을 확보했다.

생활기반사업 14건 26억원, 환경문화공모사업 4건 29억원 등이다.

올해 45억원 대비 10억원(22.2%)이 늘었다.

생활기반사업은 개발제한구역 내 도로, 상·하수도 등 기반시설 부족으로 거주민 불편 해소를 위한 사업이다.

5개 구·군에 도로 확·포장 12건, 마을 공동작업장 1건, 하수관로 설치 1건이 추진된다.

환경문화사업은 중구, 남구, 북구, 울주군에 경관조성 2건 누리길 조성 1건, 여가녹지조성 1건이 추진된다.

울산시 관계자는 “이번 사업을 차질없이 추진해 지역 주민 생활불편을 해소하고 친환경적 여가 공간을 제공하겠다”라고 말했다.

울산시는 2001년부터 1191억원(국비 887억, 지방비 304억)을 들여 도로 확·포장, 경관개선, 누리길, 여가 녹지 조성 등 주민지원사업을 시행했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr