일진하이솔루스(주), 완주군 테크노 제2산단에 R&D센터 착공

총 120억 투입해 연구동, 개발동 등 4개 시설 구축

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 일진그룹 계열사 일진하이솔루스(주)(대표 안홍상)가 11일 완주군 테크노밸리 제2산단에 대규모 연구개발(R&D)센터 착공식을 갖고 본격적인 기술연구와 경쟁력 확보에 나섰다.

착공식에는 신원식 전북도 정무부지사와 김성명 완주군 부군수, 김두홍 한국가스안전공사 전북지역본부장, 일진하이솔루스 임직원 등 50여 명이 참석했다.

일진하이솔루스는 앞으로 총사업비 120억원을 투입해 연면적 6944㎡에 지상 3층의 R&D센터를 건립하고, 연구동과 개발동, 평가동, 가스 시험동 등의 시설을 구축할 예정이다.

이를 통해 미래 성장동력인 상용차, 드론, 철도용 저장 솔루션, 수소물류용 튜브스키드, 액화수소 저장 솔루션 등 수소 모빌리티 관련 최첨단 제품에 대한 연구 개발에 나서는 등 국내 수소경제의 선두주자로 자리매김해 나간다는 복안이다.

안홍상 일진하이솔루스 대표는 “이번 착공식을 통해 친환경 수소연료저장 솔루션 분야에서 선도 기업의 위치를 확고히 하는 계기를 마련했다”며 “앞으로 수소 연료를 기반으로 하는 다양한 운송수단 제품 상용화로 수소경제 활성화에 앞장설 것”이라고 말했다.

한편 일진하이솔루스는 올해 4월에 전북도청에서 송하진 도지사와 박성일 완주군수 등이 참석한 가운데 연구센터와 제조공장 설립을 위한 투자협약(MOU)을 체결한 바 있다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr