떴다 볼로콥터…소리없이 수직으로

김포공항서 세계 최초 '도심항공' 시연

"클리어드 포 테이크오프(이륙 승인)!"

관제사의 신호와 함께 18개의 프로펠러가 일제히 회전하며 기체가 공중으로 떠오르자 곳곳에서 탄성이 쏟아졌다. 독일의 ‘멀티콥터형 2인승’ 기체인 볼로콥터가 지상에서 약 50m 상당을 수직 이륙해 공항 관제탑 밖으로 비행하자 행사에 참관한 400여명의 시선이 기체에 집중됐다.

11일 오전 서울 강서구 김포국제공항에서 ‘도시, 하늘이 열린다’라는 주제로 진행한 도심항공교통(UAM) 공항실증 행사에서 세계 최초로 기존 항공기와 UAM 항공기체를 통합 관제하는 ‘글로벌 항공정보 종합관리망’ 시스템을 시연했다.

이날 행사의 하이라이트인 볼로콥터의 시범 비행이 시작되자 참관자들은 자리에서 일어나 박수갈채를 보내며 휴대폰 카메라로 비행경로를 담으며 행사장을 달궜다. 볼로콥터는 약 1.2㎞를 3분간 성공적으로 비행하며 수직 착륙했다.

일반 항공기와 비교해 사실상 무소음에 가까운 비행이 가능하고, 수직 이착륙을 통해 비행시간을 획기적으로 줄인 것이 특징이다. 한국공항공사는 자체 개발한 SWIM 기술을 통해 볼로콥터의 비행 이동경로를 실시간으로 화면을 통해 모니터링했다.

이와 함께 행사장에는 SK텔레콤이 김포공항과 강남 코엑스 구간을 QR스캔하고 UAM 탑승권을 예약할 수 있는 체험행사장을 마련했고, 한화시스템 또한 UAM 교통관제 시스템을 소개하며 분위기를 띄웠다.

이날 진행된 비행실증은 2025년 처음 상용서비스가 도입되는 UAM이 공항환경에 조화롭게 공존할 수 있는지 확인하는 방식으로 이뤄졌다. 국내·국제선 중심의 항공교통관리체계에 UAM 시연기체의 실시간 비행정보를 연계해 공항 환경에서 기존 항공교통과 UAM이 조화롭게 공존할 수 있는지 확인하기 위한 목적이다.

볼로콥터와 함께 국내에서 연구개발(R&D) 중인 한국형 UAM인 일명 ‘오파브(OPPAV)’의 축소기도 그동안 연구된 비행제어기술을 탑재해 비행했다. OPPAV에는 미국에 이어 세계에서 두 번째로 항공기급 틸트 시스템 개발에 성공한 항공우주연구원의 원천기술이 적용된다. OPPAV 개발은 2023년 완료되며, 향후 5인승급 UAM 기체개발에 바탕이 될 것으로 전망된다.

특히 이번 실증에는 UAM의 미래 서비스 운용모델이 적용됐다. 보안검색, 이착륙·비행 승인은 물론 착륙시간에 맞춰 배정된 차량이 도착하는 장면까지 구현됐다.

UAM은 기체 뿐만 아니라 교통관리 분야에서도 아직 세계적인 표준이 확립되지 않은 상황으로, 각국의 기술경쟁이 치열하다. 때문에 이번 실증에서는 현재 개발 중인 '글로벌 항공정보종합관리망'에 UAM 비행정보를 연동해 기존 국내·국제선과의 통합 모니터링도 실시했다.

이외에도 UAM 교통관리 변화 예측 시뮬레이션이 가능한 3D 디지털 트윈 기술과 UAM의 안전착륙을 유도하는 특허기술 등도 소개됐다. 공항실증은 오는 16일 인천국제공항 일대에서도 진행된다. 기존 항공교통관리체계에 UAM은 물론 소형드론까지 연동하는 '미래 항공교통 종합실증'으로 확장해 진행할 예정이다.

노형욱 국토교통부 장관은 "UAM은 장차 국민들이 일상적으로 사용하는 교통수단이 될 것"이라며 "정부는 다양한 실증과 함께 UAM 특별법 제정과 세계 경쟁력 확보를 위한 대규모 R&D 부분에서도 지원을 계속할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr