고민정 "윤석열 전두환 발언, 실수 아닌 듯…선거 끝까지 발목 잡을 것"

고민정, 윤석열에 "국정·정책이라는 게 무엇인지 모르는 분"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보 선대위 공동상활실장인 고민정 의원이 11일 "전두환 관련 발언은 아마 선거 끝까지 윤석열 국민의힘 후보의 발목을 잡을 것"이라고 했다.

고 의원은 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서 "(윤 후보) 본인이 사과를 계속하고는 있지만 그것이 진정성 있게 받아들여지지 않고 있고, 그러다 보면 광주·호남 이 지역은 포기하게 될 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "PK(부산·울산·경남)든 TK(대구·경북)든 본인들이 더 강하게 어필할 수 있는 곳을 공략하게 돼 있고, 그러다 보면 더욱 우경화된 발언들이 나올 수밖에 없다"고 지적했다.

또 고 의원은 윤 후보의 '전두환 옹호' 발언이 실수가 아니라고 주장했다. 그는 "애초에 전두환 발언이 나왔던 건 단순한 실수라고 하기보다는 지지층 결집 때문이지 않겠냐"며 "단순한 실수였으면 당장 그 자리에서라도 바로 사과를 했어야 맞다. 하지만 이틀이 지나고 나서야 사과했다는 것은 전략적으로 일부러 그러한 발언을 했던 것"이라고 꼬집었다.

고 의원은 윤 후보에 대해 "국정과 정책이라는 게 무엇인지에 대해 모르는 분"이라고 비판하기도 했다. 그는 "대통령은 모든 정책들을 다 컨트롤타워에 앉아서 봐야 하는 사람"이라며 "(윤 후보는) 준비된 대통령으로서의 모습이 전혀 보이지 않는 후보"라고 비판했다.

이어 "그럼에도 윤석열을 지지하는 많은 국민들이 있음을 저희는 굉장히 뼈아프게 직시해야 한다"라며 "2030들의 목소리를 듣지 않는 정치권, 부동산 문제, 일자리 문제 등에 대한 해답을 만들어낸다면 윤 후보에게 갔던 지지층들도 저희가 다시 가지고 올 수 있을 것"이라고 했다.

최근 윤 후보가 이 후보를 앞선다는 여론조사가 잇달아 나오고 있는 것에 대해선 "지금 일희일비할 때는 아닌 것 같다"고 했다. 고 의원은 "좋을 때는 좋고 또 나쁠 때는 의기소침해지기도 한다"며 "다만 지금은 컨벤션 효과(전당대회 등 정치 이벤트 직후 지지율이 상승하는 현상)라는 분석들도 있기는 하지만, 어쨌든 지지율이 윤 후보보다 떨어지는 것으로 나오기 때문에 정신을 바짝 차리는 계기로 삼을 필요가 있다"고 했다.

또 그는 "윤 후보에게 없는 것은 정책이다. 국정 운영에 대한 경험도 없다. 정책이 뭔지도 잘 모르는 후보이기 때문에 경험이 있는 이 후보의 차별화된 정책은 무엇인가에 대해 계속 알릴 필요가 있다"라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr