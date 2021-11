대선 前 특검 급물살

이재명 '조건부 특검 수용' 발언 후

野, '특검법 처리' 대표간 협상 제안

윤 민주당 원내대표 "피할 생각 없다"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 ‘조건부 특별검사(특검) 수용’ 발언에 야당이 특검법 처리를 위한 여야 원내대표 간 협상을 제안하면서 대선 전 특검 도입이 급물살을 타고 있다.

김기현 국민의힘 원내대표는 11일 오전 최고위원회의에서 "이 후보가 대장동 특검을 수용키로 한 이상, 당장이라도 여야가 특검법 처리 위해 만나자"고 제안했다. 또 페이스북에 "오늘 본회의가 있으니 오늘이라도 만나자"고 거듭 밝혔다. 이에 윤호중 민주당 원내대표는 "피할 생각이 없다"고 화답했다.

전날 이 후보가 ‘검찰 수사가 미진하다면’이라는 조건을 붙여 대장동 특검 수용 의사를 밝혔는데, 이 발언의 취지는 ‘조건’보다는 ‘수용’ 쪽에 더 무게를 둔 것이라고 이 후보의 최측근도 이날 설명했다.

정성호 선거대책위원회 총괄특보단장은 라디오에서 "조건부가 아니라 특검하겠다는 의지의 표현"이라고 말했다. 정 단장은 또 "(이 후보의 기존 특검 반대 입장이) 바뀌었다고 본다"면서 대선 전 특검 가능성을 묻는 사회자 질문에 "할 수 있다고 생각한다"고 답했다.

상황이 이렇게 흐르자 야당 쪽은 특검 임명 방식 등 보다 구체적인 내용까지 논의를 확대하며 가속 페달을 밟는 모습이다. 이준석 국민의힘 대표는 최고위원회의에서 이 후보의 조건부 수용 발언이 ‘시간벌기’라고 비판하면서도 "특검은 즉각 구성돼야하며 특검 임명권도 여당이 가지면 안 된다. 야당이 갖거나 국민이 신뢰할 수 있는 단체에 이관하는 것이 옳다"고 말했다.

민주당과 이 후보가 대선 전 특검 도입을 피하지 않겠다는 뜻을 분명히 함에 따라, 조만간 종료될 검찰 수사 결과를 확인한 뒤 곧바로 특검법 여야 협상이 시작될 것으로 보인다. 특검이 발빠르게 도입된다 해도 대선 전까지 수사가 종료될 가능성은 낮아, 향후 대선 국면은 특검 수사 진척에 따라 요동치는 상황을 피할 수 없게 됐다.

아울러 이 후보 측이 제시하고 있는 또다른 조건 즉 윤석열 국민의힘 대선후보를 둘러싼 의혹도 특검 범위에 포함돼야 한다는 이른바 ‘쌍특검’ 문제 역시 여야 간 협의 과정에서 난항에 빠질 가능성이 있다. 이 후보와 민주당은 윤 후보의 부산저축은행 부실대출 수사와 고발 사주 의혹도 동시에 수사돼야 한다는 입장이다. 또한 특검 임명권을 누가 가지느냐도 협상이 쉽게 이루어질 소재는 아니다.

정 단장은 "검찰 수사가 곧 종료될 것으로 보고 있다. (야당은) 의혹이 해소되지 않았다고 주장할 것이며 여당도 수사가 미진할 것이라고 보고 있다"며 "결국 (특검)해야 되지 않겠냐"라고 특검 도입을 기정사실화 했다. 윤 대표 역시 "협상을 피할 생각은 없다. 다만 야당도 대장동 사건에 대해 윤 후보가 개입된 부분을 자신할 수 있는지 모르겠다. 저희는 자신 있어서 얘기하는 것"이라고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr