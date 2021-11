해남의 맛과 멋을 즐기는 ‘해남미남축제’ 개최

해남농수특산물과 먹거리 한자리에…온·오프라인 병행 추진



스타와 함께하는 미남푸드쇼, 전국 요리경연대회, 힐링 콘서트 등 진행

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 주최하는 해남미남축제가 오는 12∼14일 3일간 두륜산 도립공원 일원에서 펼쳐진다.

11일 군에 따르면 올해 세 번째로 개최되는 해남미남축제는 코로나19 확산 방지를 위해 온·오프라인을 병행해 진행된다. 오프라인 축제장은 방역단계별로 입장 인원을 제한하고, 백신접종 완료자에 한하여 사전 예약을 거쳐 입장할 수 있다.

특히 단계별 일상 회복에 따라 두륜산 잔디구장에 축제장을 마련하고, 다양한 오프라인 행사를 준비하고 있다.

축제의 개막식은 오는 12일 해남 쌀로 만든 백신 떡 나눔 행사로 시작한다. 50m 가래떡 커팅식 후 떡과 함께 먹을 수 있는 해남김과 조청, 김치 파우더가 담긴 백신 도구를 나눌 계획이다.

주 무대에서는 최근 요리 유튜버로 변신한 가수 양수경 씨 등 스타와 해남 8미를 취급하는 지역 업소의 셰프가 짝을 이뤄 닭 코스 요리와 남도 한정식, 고구마빵을 만들어 보는 미남푸드쇼가 매일 오전 연달아 열린다.

또한 해남 쌀과 배추, 고구마, 김 등 대표 농수특산물을 식자재로 이용한 전국 요리경연대회도 14일 개최될 예정이다.

13일에는 가수 홍자와 박군 등이 출연하는 미남힐링콘서트가 오후 2시 30분부터 열린다. 주 무대 행사는 499명까지 참여할 수 있으며, 해남미남축제 홈페이지에서 사전예약 후 입장이 가능하다.

축제장에서는 행사장 내 식사가 금지되는 대신 소풍 존을 조성해 도시락과 주전부리를 구입해 야외에서 먹을 수 있도록 하고 있다.

축제장에는 해남 관내 음식점들이 참여해 삼치회, 비빔밥, 연잎밥, 닭불고기쌈밥, 오믈렛을 메뉴로 도시락을 판매하며, 떡볶이와 튀김, 커피 등을 판매하는 주전부리 코너도 운영된다.

체험관에서는 해남 배추김치 버무림 체험을 비롯해 소풍 도시락 만들기, 하우스 막걸리 만들기, 오징어 게임 달고나 만들기 등이 1일 3∼5차례씩 운영된다. 1회 참가인원을 제한하기 때문에 카카오톡 채널 ‘해남미남축제’를 통해 참가 신청을 하고 안심콜 후 입장할 수 있다.

해남 옥공예와 청자, 맥간공예 등 공예품과 해남 각지의 막걸리를 한자리에 모은 전시행사도 개최되며, 해남미소관에서는 40여 농가가 참여한 가운데 해남농수산물을 직거래로 구입할 수 있는 장터도 운영된다.

참가인원 제한으로 인해 주요 프로그램은 축제 홈페이지와 해남군 페이스북, 유튜브를 통해 실시간 중계되므로 온라인으로도 참여할 수 있다.

행사장 일원에는 국화를 활용한 조형물이 전시되는 땅끝 꽃축제가 열려 또 다른 볼거리를 제공하고 있다. 18종, 8만여 점의 다양한 국화꽃을 전시하고 있으며, 대형 국화조형물과 함께 캐릭터 존, 공룡 존 등 주제별 전시공간으로 꾸며 절정기에 이른 두륜산의 단풍과 함께 색다른 볼거리를 제공하고 있다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr