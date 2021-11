코스피 간신히 2900…·코스닥 980선까지 밀려

[아시아경제 이선애 기자] 인플레이션 우려로 하락 출발한 국내 증시가 기관의 매도세에 좀처럼 살아나지 못하고 있다.

11일 오전 10시45분 현재 코스피는 전 거래일대비 0.73% 하락한 2908.72를 기록중이다. 장중 2900~2190선을 오가며 간신히 2900을 지키고 있는 모습이다. 코스닥은 1000선을 하회 출발한 가운데 장중 상승세로 돌아섰다 다시 하락세로 전환했다. 이 시각 현재 0.12% 하락한 986.58에 거래중이다.

기관의 매도가 수급에 부담으로 작용하고 있다. 기관은 코스피와 코스닥 양 시장서 각각 1327억원, 465억원가량 매도 우위다. 개인과 외국인은 매수 우위다. 개인의 경우 양 시장서 각각 677억원, 123억원 매수 우위다. 외국인도 양 시장서 각각 227억원, 448억원 순매수를 기록중이다.

코스피 약세업종은 섬유의복업(-3.34%), 건설업(-1.95%), 기계업(-1.82%)이며, 강세업종은 화학업(+0.40%)이다. 코스닥 약세업종은 방송서비스업(-2.14%), 운송장비·부품업(-1.88%), 유통업(-1.57%)이며, 강세업종은 디지털컨텐츠업(+2.61%), 일반전기전자업(+1.77%), 종이·목재업(+1.68%)이다.

한지영 키움증권 연구원은 "G2발 인플레이션 악재로 국내 증시도 금리 변화에 민감한 성장주들을 중심으로 변동성이 확대되면서 하락 흐름을 보이고 있다"며 "현재 한국 증시는 그동안 신고가를 경신해왔던 미국 증시와 디커플링(탈동조화)을 보여왔으나, 미국 증시가 조정을 받으면서 같이 하락세를 보이는 커플링(동조화) 장세를 연출하고 있는 모습"이라고 진단했다. 이어 "우리나라는 수출 비중이 높으며 위험자산통화를 보유하고 있는 국가로 공급난 충격에 미국 등 여타 선진국 증시에 비해 취약한 측면이 있어 변동성 확대에 대비한 위험관리가 필요하며, 지금은 국내 투자자들 입장에서는 가장 대응이 어려운 장세 상황"이라고 덧붙였다.

