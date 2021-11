포스코, 용역직원 안전교육버스 첫 도입

[아시아경제 최대열 기자] 포스코는 용역업체 직원을 대상으로 안전교육 등 보건활동을 돕는 ‘찾아가는 안전버스’를 도입해 이달부터 운영하고 있다고 11일 밝혔다.

국내 제조업 사업장 가운데 전용버스를 만들어 운영하는 건 이번이 처음으로 포항·광양제절소에 있다. 협력사나 하도급업체는 안전교육을 지원하나 인력이 자주 바뀌고 단기작업 위주인 용역사는 그간 출입자 안전교육 외에는 지원이 어려워 이러한 버스 방식을 도입했다고 회사는 전했다.

버스 내부는 쉬며 교육받을 수 있는 공간으로 바꿨고 외부에는 대형 LED를 설치해 시청각교육이 가능하다. 심폐소생술·공기호흡기 착용법 등 실습과 연계한 프로그램도 있다. 안전버스에는 간호사가 동승해 간단한 의료상담이 가능하다. 사전신청해 원하는 장소·시간에 안전교육을 지원받을 수 있으며 교육은 하루 최대 4차수까지 한다.

