완주군 청소년 의회, 가로등 구급함 설치 등 7개 안건 가결

완주군, 군정에 적극 반영키로

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 제5대 청소년 의회가 본회의를 열고, 미래세대에 대한 환경보호 정책, 가로등 구급함 설치, 청소년 대중교통 할인제도 시행 등 총 7건의 안건을 가결했다고 11일 밝혔다.

청소년 의회는 상임위원회에서 자유발언 3건, 군정질문 2건, 안건심의 2건으로 총 7건을 최종 상정해 참석의원 17명의 의결로 가결했다.

가결된 안건은 △미래세대에 대한 환경보호 정책 △아동친화도시 홍보 △공공자전거 설치 △청소년 진로컨설팅 기회 확대 △아동·청소년 놀권리보장 △가로등 구급함 설치 △청소년 대중교통 할인제도 시행 등이다.

완주군은 청소년의회 본회의에 가결된 안건내용을 적극적으로 수렴해 정책의 실효성을 높인 후 군정에 반영할 방침이다.

박성일 완주군수는 “앞으로도 아동친화도시 완주군을 만들기 위한 다양한 활동과 사업추진을 수행하도록 노력하겠다”고 말했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr