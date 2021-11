쿠팡플레이가 콘서트 주최하고 공연 생중계

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡플레이가 연말을 맞이해 쿠팡 와우 멤버십 가입 고객들을 위해 세계 최정상의 밴드 '콜드플레이'의 단독 온라인 콘서트를 주최하고 라이브 스트리밍한다.

쿠팡은 쿠팡플레이가 기획·주최하는 첫 번째 뮤직 콘서트 '쿠팡플레이 콘서트: 콜드플레이'를 내달 4일 밤 11시 30분부터 생중계한다고 11일 밝혔다.

영국이 낳은 슈퍼 록밴드 콜드플레이가 지난 2017년 내한 공연 이후 오랜만에 국내 팬들만을 위해 서는 무대다. 쿠팡플레이는 콘서트를 기념하기 위한 특별 이벤트로 팬들과 콜드플레이 간 온라인 팬미팅도 준비 중이다.

