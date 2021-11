‘똑똑한 농장’ 노하우, 상주시가 쏩니다! … 스마트팜 장비교육·병해충 대응 교육

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시는 스마트팜 보급을 확산하고 현장 활용도를 높이기 위해 지난 10일 스마트팜 기자재 장애 조치와 오이 병해충 방제 교육을 했다.

미래 농업시대 필수 기법인 스마트팜은 정보통신기술(ICT)을 접목해 최적의 생육환경을 자동으로 제어하는 기술이다.

정보통신기술의 발달에 따라 스마트팜 장비도 급속도로 발전하고 있는 추세이다.

시는 사라져가는 기존 장비와 접속 불량 문제라든지 기계 간 호환 불량 등 장애에 맞서 농가에서 신속하게 조치할 수 있는 대응 교육을 했다.

경기지역 백다다기 공급의 70%를 차지하는 상주 오이 출하 시기를 맞아 오이 병해충 교육도 진행했다.

초기 생육에서 오는 진딧물, 총채벌레, 혹성병, 노균병, 각종 바이러스의 특성을 알고 예방하기 위해 마련됐다.

기술보급과 채소축산팀 관계자는 “스마트팜의 주요 장비와 기자재 장애를 신속하게 해결하고, 고품질 농산물을 생산할 수 있도록 재배기술과 병해충 방제 교육을 꾸준히 마련할 것”이라고 밝혔다.

