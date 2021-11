▲ 곽선영씨 별세, 김경준씨 남편상, 곽은주·곽은경(문화체육관광부 국어정책과 근무)·곽은혜씨 부친상, 박기락(뉴스1 경제부 차장)씨 장인상 = 10일 낮 12시35분, 인천적십자병원 장례식장 202호 특실, 발인 12일 오전 7시20분, 장지 인천가족공원 ☎ 070-4186-6772

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.