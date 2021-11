페어몬트 앰배서더 서울, 태교 여행 '베이비문 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 예비 엄마를 위한 '베이비문' 패키지를 선보인다고 11일 밝혔다.

호텔 측은 베이비문 패키지에 대해 "자유롭게 태교여행을 떠나지 못하는 예비 엄마들을 위해 특별히 준비됐다"며 "내년 9월30일까지 이용 가능하다"고 말했다.

해당 패키지는 ▲페어몬트 골드룸 1박 ▲골드 라운지 2인 이용 혜택(라운지 조식, 애프터눈 티 브레이크, 이브닝 칵테일 & 카나페) ▲에스파(EPSA) 앳 페어몬트 '태교 마사지' 1인 이용 혜택(60분) ▲밍크뮤 모달 강아지 목욕가운 ▲블랑 101 섬유 유연제 및 아기 용품 소독제 ▲레이트 체크아웃(오후 2시) ▲피트니스 센터 및 수영장 이용 혜택으로 구성된다. 에스파 앳 페어몬트에서 제공하는 태교 마사지는 임신으로 인한 통증을 완화하고 붓기 제거를 위한 릴렉싱 트리트먼트로 비용을 추가해 2인이 이용할 수 있다.

에스파는 영국 전통 스파 및 스킨케어 전문 브랜드로 페어몬트 앰배서더 서울 개관과 함께 에스파 앳 페어몬트로 국내 처음 선보였다.

칼 가뇽 페어몬트 앰배서더 서울 총지배인은 "예비 엄마들의 안전하고 편안한 태교 여행을 위해 특별히 기획된 패키지로 소중한 순간 즐거운 휴식을 누리길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr