[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹이 운영하는 던킨이 가을 시즌을 맞아 블렌딩티 2종을 출시했다고10일 밝혔다.

신제품은 쌀쌀한 날씨에 어울리는 캐모마일의 향과 잘 어울리는 과일을 매칭시켜 최상의 조합을 찾아 은은하고 달콤한 맛과 향이 특징이다.

‘유자 캐모마일티’는 달콤하고 상큼한 유자청을 캐모마일티와 함께 블렌딩한 제품이다.

‘자몽 캐모마일티’는 캐모마일티의 깊은 맛에 자몽청을 담아 자몽 특유의 달콤 쌉쌀한 맛을 담았다.

