호남 달래기 나선 윤석열 "반대하는 분도 다 포용하겠다"

"한일 관계 개선 의지 '김대중-오부치 선언' 재확인부터"



[아시아경제 이현주 기자, 금보령(목포) 기자] 전남 지역을 방문 중인 윤석열 국민의힘 대선후보가 집권 후 한일관계 개선에 즉각 나서겠다는 뜻을 11일 밝혔다. 전날 광주에서 5·18 민주묘지를 참배한 윤 후보는 이날 목포 김대중 노벨평화상 기념관을 찾았다. 이어 경남 김해로 이동해 노무현 대통령 묘역도 참배한다. 이틀 간 영호남을 아우르며 ‘국민통합’을 강조하려는 취지다.

윤 후보는 이날 오전 김대중 노벨평화상 기념관을 방문한 후 "김대중 정신 하면 가장 먼저 내세울 수 있는 게 국민통합이라고 생각한다"며 "국민통합으로 어려운 국가 위기를 극복하고 미래를 위한 초석을 단단히 놓으신 행적과 지혜를 (이어가겠다고) 다시 한번 다짐했다"고 말했다. 이어 "차기 정부 맡게 되더라도 저를 반대하는 분들에 대해서도 다 포용하고 모든 분들을 국민으로 모시고 국가 정책을 펴나갈 생각"이라고 덧붙였다.

윤 후보는 고(故) 김 전 대통령의 외교력을 칭송하며 한일관계 개선 의지도 피력했다. 기념관 방문 전 페이스북에 "김대중 대통령은 IMF 외환위기 극복 등 여러 업적을 남겼습니다만 그중에서 ‘공동선언’은 외교 측면에서 빼놓을 수 없는 업적"이라고 썼다. 그러면서 "제가 대통령이 된다면 한일관계 개선을 ‘김대중-오부치 선언’을 재확인하는 것으로부터 시작하겠다"고 했다.

윤 후보가 기념관에 머무는 동안 외부에선 윤 후보를 반대하는 시민·사회단체와 지지자 사이에 신경전도 펼쳐졌다. 윤 후보의 목포 방문 반대 단체들은 이른바 ‘개 사과’ 논란을 빗대 개 짖는 소리를 크게 틀어 놓은 채 시위를 벌였다. 반면 지지자들은 "헛소리 하지 마라"며 북을 크게 치며 맞불을 놨다. 이들은 중간중간 서로 삿대질을 하거나 몸싸움을 하면서 아슬아슬한 장면을 연출하기도 했지만 경찰 중재로 물리적 충돌은 피했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr목포=금보령 기자 gold@asiae.co.kr