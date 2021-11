LG전자, 총 24개 CES 혁신상 수상…올레드 TV 10년 연속

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자가 내년 1월 라스베이거스에서 열리는 'CES 2022' 혁신상을 대거 수상했다. LG 올레드 TV는 10년 연속으로 CES 혁신상의 주인공이 됐다.

미국소비자기술협회(CTA)는 매년 초 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 개막에 앞서 출품목 가운데 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 CES 혁신상을 수여한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 3,000 등락률 -2.51% 거래량 384,630 전일가 119,500 2021.11.11 10:46 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 차량용 AR 소프트웨어 사업 본격화나인테크, LG전자와 58억원 규모 디스플레이 장비 공급 계약LG전자, 지속가능 상생 위해 협력사 50곳 ESG 돕는다 close 는 총 24개의 CES 혁신상을 받았다고 11일 밝혔다. 식물생활가전 LG 틔운(tiiun), LG 오브제컬렉션 얼음정수기냉장고 등 생활가전은 물론 LG 올레드 TV를 포함해 내년 출시 예정인 혁신 TV, 다목적 스크린 LG 원퀵 등 비즈니스의 효율을 높여주는 혁신 IT 제품 등이 고루 수상했다.

LG 올레드 TV는 첫 출시한 2013년 이후부터 한 해도 거르지 않고 10년 연속 CES 혁신상을 수상했다. 올해는 게이밍, 영상디스플레이, 영상·화질처리 등 3개 부문에서 6개 상을 받았다.

최근 국내 출시한 신개념 식물생활가전 LG 틔운은 복잡한 식물 재배 과정 대부분을 자동화하고 고객으로 하여금 식물이 자라는 과정을 관찰하며 즐길 수 있도록 했다. 꽃, 채소, 허브 등 다양한 식물을 누구나 손쉽게 키울 수 있고 플랜테리어(식물과 인테리어의 합성어)에도 활용할 수 있어, 식물과 함께하는 새 라이프스타일을 제시하는 제품이다.

이 외에도 반려동물을 키우는 가구를 위한 펫 모드, 광촉매필터, 부착형 극세필터 등을 갖춘 LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫, 복잡한 화상회의 솔루션을 집약한 올인원 스크린 LG 원퀵 등 차별화된 기술력을 기반으로 한 전략 제품들이 혁신상을 받았다.

