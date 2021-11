텔레그램 'n번방' 갓갓 문형욱, 대법서 징역 34년 확정

[아시아경제 배경환 기자] 텔레그램 대화방 'n번방'을 운영하며 성 착취 영상을 제작·배포한 혐의를 받는 '갓갓' 문형욱이 대법원에서 중형을 확정받았다.

11일 대법원 1부(주심 오경미 대법관)는 아동·청소년의성보호에관한법률위반(음란물제작·배포) 등 혐의로 기소된 문씨에 대한 상고심에서 징역 34년을 선고한 원심판결을 확정했다.

문씨는 2017년 1월~2020년 초 1275차례에 걸쳐 아동·청소년 피해자 21명에게 성 착취 영상물을 스스로 촬영하게 한 뒤 이를 전송받아 제작·소지한 혐의를 받는다. 또 2018년 9월에서 2019년 3월까지 피해 청소년 부모 3명에게 성 착취 영상물을 유포할 것처럼 협박하기도 했다. 2018년 11월에는 피해자 2명에게 흉기로 자기 신체에 특정 글귀를 스스로 새기게 한 혐의도 있다.

특히 2019년 2월~2020년 1월에는 '갓갓'이란 별명으로 개설한 텔레그램 대화방 n번방에 성 착취 영상물 3762개를 올려 배포한 것으로 검찰 조사 결과 드러났다.

2018년 9월~2019년 7월에는 피해자 8명에게 가짜 사회망서비스(SNS) 로그인 페이지로 연결한 링크를 보내는 수법으로 개인 정보를 모으고 이를 이용해 4명의 SNS 계정에 무단 침입했다. 공범 6명과 아동·청소년에게 성폭행 또는 유사 성행위를 하도록 한 뒤 성 착취 영상물을 제작하거나 미수에 그친 혐의도 있다.

문씨는 1심에서 징역 34년에 신상 정보공개 10년, 아동·청소년 관련 기관 등 취업제한 10년, 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 30년을 선고받았다. 피고인과 검찰 모두 항소에 나섰지만 법원은 기각했다.

이날 대법원의 판단도 다르지 않았다. 재판부는 "피고인의 연령, 성행, 환경, 피해자들과의 관계, 범행의 동기, 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 양형의 조건이 되는 여러 가지 사정들을 살펴보면 원심이 피고인에 대해 징역 34년을 선고한 제1심판결을 유지한 것이 심히 부당하다고 할 수 없다"고 판시했다.

