SKB, 한국중부발전에 자체 개발 클라우드PC 공급

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드가 한국중부발전에 자체 기술로 만든 클라우드 PC를 공급했다고 11일 밝혔다.

클라우드PC는 데스크탑 가상화 기술을 통해 인터넷이 연결되면 데스크톱, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 단말을 이용해 언제 어디서든 일할 수 있는 서비스다. 중앙 서버에만 데이터를 저장하기 때문에 많은 기업이 원격근무용으로 사용하는 VPN에 비해 정보 보안 유지와 효율적인 관리 측면에서 유리하다.

SK브로드밴드는 수주 배경으로 토종 원천기술 기반 확보를 꼽았다. 외산 기술 등에 종속되지 않는 자체 기술 개발 역량을 바탕으로 고객의 요구사항을 빠르게 충족시킬 수 있었다. 특히 공공기관의 특성을 고려해 클라우드PC를 구동하는 서비스망과 내부 데이터베이스 등 시스템을 운영하는 관리망을 분리했다.

또한 ▲사용자의 클라우드PC 인증 강화 ▲클립보드 및 파일 전송 통제 ▲USB 이용 제한 등의 보안 서비스도 고객 맞춤형으로 강화했다. 아울러 인사 데이터베이스(DB)와 자산관리시스템을 연동한 자동화 관리 기능 지원으로 정보 보안 운영 효율성도 높였다. SK브로드밴드는 스마트오피스 시장까지 클라우드PC 사업을 계속 확대해 나갈 방침이다.

김호빈 한국중부발전 사장은 “이번 사업은 한국전력공사와 발전자회사 최초로 국산 클라우드PC 원격업무 시스템을 도입한 사례”라며 “기존 시스템과의 연동이나 커스터마이징이 뛰어난 SK브로드밴드의 클라우드PC 도입을 통해 비대면 업무 혁신과 국산 SW 도입 활성화에 기여할 것”이라고 밝혔다.

이방열 SK브로드밴드 Connect Infra CO 담당은 “공공, 금융기관 등을 대상으로 한 검증된 서비스 역량과 토종 기술력을 바탕으로 국가가 요구하는 보안 요구사항을 준수하는 망 분리 및 재택근무 시스템 구축을 돕겠다”며 “국가대표 클라우드PC 기업으로서 공공기관 스마트 업무환경 구현, 비대면 원격근무 확산 등 정부가 추진하는 클라우드 활성화 정책에 적극 이바지할 것”이라고 말했다.

