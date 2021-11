속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 홍석준 국민의힘 의원이 의원직을 유지하게 됐다.

11일 대법원 2부(주심 대법관 민유숙)는 검찰과 홍 의원 양측의 상고를 모두 기각하고 홍 의원의 공직선거법상 당내경선운동방법 위반 혐의에 대해 면소 판결하고 같은 법상 매수 및 이해유도 혐의 일부 유죄를 인정, 벌금 90만원을 선고한 원심을 확정했다.

