(사)한국디자인산업연합회(KODIA), ‘잇 어워드 챌린지’ 디자인 공모전 개최

(사)한국디자인산업연합회(KODIA)가 국내 디자인 관련 예비디자이너의 졸업작품 및 개인작품을 대상으로 ‘잇 어워드 챌린지’를 개최했다.

이번 공모전은 국내 예비디자이너의 취업을 도우려고 졸업작품 및 개인 작품을 대중과 KODIA 회원사에 소개하기 위해 실시됐다. 잇 어워드는 기업을 대상으로 하는 ‘잇 어워드’와 예비 디자이너를 ‘잇 어워드 챌린지’로 구분된다. 공모내용은 제품디자인, 시각디자인, 패키지디자인, 공간환경 디자인, 디지털미디어디자인, 서비스디자인, 생활산업디자인으로 총 7개 분야이다.

어워드 수상자는 연합회 소속의 디자인 전문회사에서 제공하는 실무체험 및 인사 담당 및 실무 디자이너들에게 취업과 포트폴리오 컨설팅을 받을 기회가 제공된다.

우수작 선별은 대중투표와 전문가 심사를 통해 이루어진다.

KODIA회장은 “한국 디자인의 발전은 예비 디자이너들에게 주어지는 기회와 비례할 것"이라며 “2017년부터 시작하여 5회를 맞이하는 잇 어워드 챌린지는 매년 예비디자이너들의 우수한 작품을 많은 사람에게 알리고 이를 통해 디자이너에게는 취업이나 제품 개발의 기회가 부여될 수 있도록 돕고 있다”고 전했다.

