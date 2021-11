[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 오라119센터(센터장 장행순)는 11일 불조심 강조의 달을 맞이해 제주시외버스터미널에서 시민들과 함께 ‘주택용 소방시설 설치 캠페인’을 전개했다.

