현대차그룹, 애플·구글에 도전장 "내년에 자동차용 플랫폼 공개할 것"

송창현 현대차그룹 TaaS 사장

HMG 개발자 콘퍼런스 강연

[아시아경제 이기민 기자] 현대차그룹이 애플의 iOS, 구글의 안드로이드에 해당하는 자동차용 플랫폼을 내년에 공개한다. 자동차가 스마트폰화되고 있는 만큼 자율주행, 친환경 기술, 차량 AI, 빅 데이터 등을 포괄하기 위한 차량용 운영체계 플랫폼을 선점해 향후 모빌리티 서비스 시장을 선도하겠다는 전략이다.

송창현 현대차그룹 TaaS 사장은 11일 HMG 개발자 콘퍼런스 2일차 기조강연에서 "모빌리티 및 물류 산업 생태계의 성장을 위한 오픈 플랫폼을 준비하고 있다"며 "내년에 정식으로 소개할 것"이라고 밝혔다.

이 플랫폼은 현대차의 블루링크, 기아의 유보 등으로 대표되는 커넥티드카 서비스 애플리케이션에 자율주행(Autonomous)·이동수단(Mobility)·동력 플랫폼(Energy)·소프트웨어(Software) 등을 융합한 시스템으로, 이를 통해 차량 연결성과 이동성을 최적화시키겠다는 게 송 사장의 구상이다.

가령 피처폰이던 휴대전화가 스마트폰으로 진화하도록 구글이 안드로이드, 애플이 iOS 운영체계를 만든 것처럼 현대차그룹이 자체 운영체계를 만들어 차량에 탑재한다는 취지다.

현대차그룹은 이를 위해 올해 4월 TaaS(포괄적 수송 서비스·Transportation-as-a-Service)본부를 신설하고 애플, 마이크로소프트에서 소프트웨어 전문가로 활동한 송 사장을 영입했다.

이와 함께 현대차그룹은 23개의 파트너사와 함께 모빌리티 서비스용 마켓 형성을 위한 비즈니스 모델도 구축하기로 했다. 플랫폼 기술뿐만 아니라 휴대전화의 다양한 애플리케이션이 공급되는 것처럼 기술 외적인 비즈니스 협업도 가능케 하는 프로그램으로 진화시키겠다는 취지에서다.

송 사장은 "더 많은 서비스 파트너와 함께 사용되면 스마트폰의 앱스토어 같이 모빌리티 마켓플레이스가 형성될 것"이라며 "차량 소유 고객뿐만 아니라 렌트, 차량 공유 등 다양한 모빌리티 비즈니스에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다"고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr