만도, KETI와 MOU…모빌리티 핵심 전장기술 공동 개발

[아시아경제 이창환 기자] 만도는 한국전자기술연구원(KETI)과 '스마트 e-모빌리티 핵심 전장기술 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 11일 밝혔다.

협약식은 만도 판교 R&D센터에서 전일 진행됐다. 만도와 KETI는 전기차 충전 자율주행 로봇, 이동식 전기차 충전 인프라, 디지털 트윈 기술 등 다양한 첨단 기술 개발과 실증 사업에서 협력할 예정이다.

첫 공동 개발 프로젝트는 전기차 충전용 자율주행로봇(EV-ACR)이다. 이는 자율주행 로봇이 배터리 카트 등을 옮겨 주차장 등 일상 공간에서 편리하게 전기차를 충전할 수 있도록 돕는 기술이다.

조성현 만도 총괄사장은 "KETI와의 기술융합을 통해 자율주행 로봇 기술의 리더십을 조기 확보하는 것은 물론 관련 산업 성장의 개척자가 되기를 기대한다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr